पाकिस्तान में ऐसे मनाया जा रहा नवरात्रि का त्योहार, वीडियो देखकर नहीं होगा यकीन

Viral Video: नवरात्रि के नौ दिनों में माता रानी के भक्त नवरात्रि के दिनों में देवी दुर्गा की पूजा करते हुए उपवास और सात्विक भोजन करते हैं, और इसी दौरान गुजरात में गरबा और डांडिया नृत्य का आयोजन किया जाता है. इस बीच पाकिस्तान का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान में नवरात्रि के मौके पर कैसे सेलिब्रेट किया जाता है. देखें पाकिस्तान में गरबा नाइट कैसा होता है.

पाकिस्तान में कैसे मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स कहता है कि चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि पाकिस्तान में नवरात्रि कैसे सेलिब्रेट किया जाता है. इसके बाद वीडियो में दिखता है एक बड़ा-सा पंडाल जिसमें नाच गाना हो रहा है. पंडाल बहुत खूबसूरत सजा हुआ है रंगीन लाइट और म्यूजिक सिस्टम इसको और भी भव्य बना रहा है. इस दौरान वहां सभी भक्त झूम रहे हैं और गरबा कर रहे हैं. इस दौरान वहां माता रानी के अलग-अलग स्वरूप की तस्वीरें भी लगी हुई हैं और कुछ लोगों ने भगवान का भी भेष धारण किया हुआ है. इस दौरान एक शख्स भगवान भोलेनाथ और दूसरा शख्स गणपति जी के भेष में भी दिखाई देता है. अब पाकिस्तान का ये खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और यूजर्स इस वीडियो को फाफी पसंद भी कर रहे हैं.

किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @preetam_devria नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 7 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने बड़ी संख्या में कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई एक ही मंदिर है स्वामी नारायण मंदिर, जहां पर सारे हिन्दू समाज के लोग एकत्रित होते हैं." इसके अलावा ज्यादातर यूजर्स ने 'जय माता दी' लिखा है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.