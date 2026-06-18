Pakistani Influencer Daal Chawal: पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर फरीहा फारुख ने एक पॉडकास्ट में देसी खाने को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लोग उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं. इंटरनेट पर उनके इस 'ओवर-द-टॉप' रिएक्शन पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब फरीहा फारुख मशहूर यूट्यूबर अदील आसिफ के पॉडकास्ट में शामिल हुईं.
बातचीत के दौरान जब खाने-पीने का जिक्र आया, तो फरीहा ने साफ कह दिया कि उन्हें ट्रेडिशनल साउथ एशियन खाना बिल्कुल पसंद नहीं है. वीडियो में वो कहती दिख रही हैं, "मैं रेगुलर खाना नहीं खाती, मुझे देसी खाना जहर लगता है." सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी होस्ट ने दाल-चावल या बिरयानी का नाम लिया, फरीहा ने अजीबोगरीब मुंह बनाते हुए "Eww" और "Oh Please" कहना शुरू कर दिया. उनका यह नखरे वाला अंदाज लोगों के गले नहीं उतर रहा है.
दाल-चावल लवर्स का फूटा गुस्सा
इंस्टाग्राम पर इस वीडियो आदिल आसिफ नाम के अकाउंट पर शेयर किया गया. साउथ एशियन्स के लिए दाल-चावल सिर्फ एक खाना नहीं, बल्कि एक इमोशन है. दिनभर की थकान के बाद जब घर पर गरम-गरम दाल-चावल मिल जाए, तो दिन बन जाता है. ऐसे में फरीहा का इसे देखकर Eww करना सोशल मीडिया यूजर्स को बिल्कुल रास नहीं आया. कुछ ही घंटों में लोगों ने उनके इस रिएक्शन वाले हिस्से को काटकर इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर वायरल कर दिया. लोग उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस पर जमकर मजेदार पैरोडी वीडियो और मीम्स बना रहे हैं.
बात सिर्फ दाल-चावल तक ही नहीं रुकी. फरीहा ने पॉडकास्ट में एक और अजीब बयान दे डाला. उन्होंने मटन और बिरयानी पर भी अजीबोगरीब रिएक्शन दिया. उनके बयान को लोगों ने बेहद दकियानूसी और अजीब बताया. यूजर्स का कहना है कि खाने का जेंडर से क्या लेना-देना? इस बात पर भी सोशल मीडिया पर उनकी जमकर क्लास लगाई जा रही है और लोग उन्हें 'एलीट क्लास' का दिखावा करने वाली बता रहे हैं. इस रिएक्शन पर एक यूजर ने पुरानी मुहावरा लिखते हुए कहा, "घर में दाना नहीं, अम्मा चलीं भुंजाने."
आखिर कौन हैं फरीहा फारुख?
भले ही आज फरीहा अपने इस अजीब रिएक्शन की वजह से मीम मटेरियल बन चुकी हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनका प्रोफाइल काफी मजबूत है. फरीहा फारुख एक जानी-मानी पाकिस्तानी टीवी प्रेजेंटर, जर्नलिस्ट और डिफेंस कमेंटेटर हैं. उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स और जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. वो इंटरनेशनल लेवल पर पीस एडवोकेसी का काम भी कर चुकी हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 2.8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वो 'Coffee with Fariha' नाम का एक डिजिटल शो भी चलाती हैं, जहां वो गंभीर मुद्दों पर बात करती हैं, लेकिन इस बार वो अपने काम के लिए नहीं बल्कि अपने 'Eww' वाले ड्रामे के लिए हेडलाइंस में हैं.