पाकिस्तान की टॉप टिकटॉकर्स के प्राइवेट MMS क्लिप इंटरनेट पर हुई Leak, फंसी ये 5 नामचीन हस्तियां

Pakistani Influencers MMS Scandal: पड़ोसी देश पाकिस्तान में इन दिनों सोशल मीडिया जगत में एक बड़ा भूचाल आया हुआ है. एक के बाद एक कई मशहूर महिला इन्फ्लुएंसर्स के निजी और आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट पर लीक हो गए हैं. इस स्कैंडल ने न केवल इन स्टार्स की निजी जिंदगी में हलचल मचा दी है, बल्कि ऑनलाइन सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कवल आफताब से लेकर मथिरा खान तक, कई नामचीन चेहरे इस समय विवादों के घेरे में हैं.

क्यों वायरल होते हैं ये वीडियो?

अक्सर देखा गया है कि टेलीग्राम, एक्स (ट्विटर) या अन्य संदिग्ध साइटों पर छोटे और आपत्तिजनक क्लिप अपलोड कर दिए जाते हैं. इन वीडियो के साथ किसी मशहूर इन्फ्लुएंसर का नाम जोड़ दिया जाता है ताकि वह तेजी से वायरल हो सके. कई बार वीडियो धुंधले होते हैं, लेकिन लोग बिना किसी जांच के यह मान लेते हैं कि वीडियो में दिख रहा चेहरा उसी स्टार का है. इस तरह एक छोटी सी क्लिप आग की तरह फैल जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

गुड़गांव की 'दमघोंटू' नौकरी को मारी लात, अब पहाड़ों में सुकून की जिंदगी जी रही ये लड़की

मिनाहिल मलिक और मरियम फैसल का मामला

इस विवाद की शुरुआत अक्टूबर 2024 में हुई जब मिनाहिल मलिक का एक निजी वीडियो लीक हुआ. इसके तुरंत बाद ही 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाली मरियम फैसल का नाम भी इस विवाद में घसीटा गया. पाकिस्तान जैसे देश में जहां ऑनलाइन प्राइवेसी कानून अभी भी विकसित हो रहे हैं, वहां इन्फ्लुएंसर्स को निशाना बनाना काफी आसान हो गया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ढीली सुरक्षा व्यवस्था भी इसके लिए जिम्मेदार है.

मथिरा खान और कवल आफताब की आपबीती

मशहूर मॉडल और टीवी होस्ट मथिरा खान को भी साल 2024 के अंत में इस तरह के आरोपों का सामना करना पड़ा. हालांकि मथिरा ने इन वीडियो को सिरे से खारिज करते हुए इसे फेक बताया है. उनका कहना है कि लोग उनकी प्रतिष्ठा खराब करने के लिए उनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं कवल आफताब इस कड़ी में पांचवीं ऐसी इन्फ्लुएंसर बनीं जिनका नाम इस विवाद में जोड़ा गया है.

इमशा रहमान और कानूनी कार्रवाई

टिकटॉक स्टार इमशा रहमान के मामले ने तब तूल पकड़ा जब उनके नाम से कई फेक वीडियो शेयर किए गए. इसके बाद उन्हें मौत तक की धमकियां मिलने लगीं. इमशा ने इस मामले में चुप बैठने के बजाय कानूनी रास्ता चुना. उन्होंने 'फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी' (FIA) का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है. इमशा ने जोर देकर कहा कि एडिटेड वीडियो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं.

थाईलैंड की खूबसूरती के पीछे का कड़वा सच! भारतीय यात्री ने सुनाई आपबीती, पुलिस आई और..

इन्फ्लुएंसर्स ही क्यों हैं आसान निशाना?

महिला इन्फ्लुएंसर्स के इंटरनेट पर हजारों फोटो और वीडियो मौजूद होते हैं. हैकर्स और असामाजिक तत्व इन तस्वीरों का उपयोग करके 'डीपफेक' तकनीक के जरिए किसी भी अश्लील वीडियो में इनका चेहरा लगा देते हैं. कम क्वालिटी वाले वीडियो में पहचान करना मुश्किल होता है और लोग बिना सच जाने उन्हें गुनहगार मान लेते हैं.