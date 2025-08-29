मेरा दिल यूं-यूं कर रहा है… बाढ़ में डर से कांपती हुई पाकिस्तानी महिला पत्रकार की रिपोर्टिंग का Video वायरल

Pakistani Journalist Viral Video: पाकिस्तान की पत्रकार मेहरुन्निसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोगों को मशहूर पाकिस्तानी रिपोर्टर चांद नवाब की याद आ रही है. मेहरुन्निसा बाढ़ पर रिपोर्टिंग कर रही थीं, जब उन्होंने अपने डर और घबराहट को कैमरे के सामने ही जाहिर कर दिया.

यह भी पढ़ें: असंभव! सफेद आंख, ऑरेन्ज शरीर... धरती पर पहली बार नजर आई ऐसी शार्क, देखते ही लोग बोले- ये तो स्वर्ग लोक से आई है

वीडियो में क्या कहा मेहरुन्निसा ने?

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्टिंग के दौरान मेहरुन्निसा ने अपने दिल की धड़कन तेज होने की बात कहते हुए कहा – “मेरा दिल यूं-यूं कर रहा है”. वह बाढ़ के बीच नाव पर बैठी थीं और साफ दिख रहा था कि वह स्थिति से डरी और असहज थीं. उन्होंने दर्शकों से कहा, "दोस्तों, हमारे लिए दुआ करें, मैं बहुत घबराई और डरी हुई हूं." यह वीडियो खुद चैनल ने यूट्यूब पर अपलोड किया था. इसके बाद यह अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर होने लगा. लोगों को इसमें उनका डर और भावनाएं इतनी सच्ची लगीं कि यह क्लिप ‘वायरल रिपोर्टिंग’ का उदाहरण बन गया. यूट्यूब पर कई लोगों ने इसे “Another Chand Nawab moment” कहा.

यह भी पढ़ें: मोबाइल शॉप से लीक हुए प्राइवेट वीडियो ने बिगाड़ दी इस शख्स की जिंदगी, सुनाई दर्दनाक दास्तां

लोगों की क्या रही प्रतिक्रिया?

इस वीडियो पर लोगों ने खूब मजेदार और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं दीं. पाकिस्तानी लेखक रजा रूमी ने इसे फेसबुक पर शेयर किया, जिसके बाद एक यूजर ने लिखा, "नया मीम आ गया है." वहीं, किसी ने कहा कि यह वीडियो पॉपुलैरिटी के रिकॉर्ड तोड़ सकता है. हालांकि लोग इसे मीम बनाकर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो ने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया.

रिपोर्टिंग करते वक्त इस पत्रकार ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी, लेकिन यह भी कहा कि यहां आकर टिकटॉक वीडियो मत बनाएं क्योंकि यहां लोगों को जान का भी खतरा हो सकता है. मेहरुन्निसा का यह डर दिखाता है कि मैदान में रिपोर्टिंग करना कितना जोखिम भरा होता है.