मेरा दिल यूं-यूं कर रहा है… बाढ़ में डर से कांपती हुई पाकिस्तानी महिला पत्रकार की रिपोर्टिंग का Video वायरल
Advertisement
trendingNow12900654
Hindi Newsजरा हटके

मेरा दिल यूं-यूं कर रहा है… बाढ़ में डर से कांपती हुई पाकिस्तानी महिला पत्रकार की रिपोर्टिंग का Video वायरल

Pakistan Floods Video: वीडियो को देखकर लोगों को मशहूर पाकिस्तानी रिपोर्टर चांद नवाब की याद आ रही है. मेहरुन्निसा बाढ़ पर रिपोर्टिंग कर रही थीं, जब उन्होंने अपने डर और घबराहट को कैमरे के सामने ही जाहिर कर दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 29, 2025, 07:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मेरा दिल यूं-यूं कर रहा है… बाढ़ में डर से कांपती हुई पाकिस्तानी महिला पत्रकार की रिपोर्टिंग का Video वायरल

Pakistani Journalist Viral Video: पाकिस्तान की पत्रकार मेहरुन्निसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोगों को मशहूर पाकिस्तानी रिपोर्टर चांद नवाब की याद आ रही है. मेहरुन्निसा बाढ़ पर रिपोर्टिंग कर रही थीं, जब उन्होंने अपने डर और घबराहट को कैमरे के सामने ही जाहिर कर दिया.

यह भी पढ़ें: असंभव! सफेद आंख, ऑरेन्ज शरीर... धरती पर पहली बार नजर आई ऐसी शार्क, देखते ही लोग बोले- ये तो स्वर्ग लोक से आई है

वीडियो में क्या कहा मेहरुन्निसा ने?

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्टिंग के दौरान मेहरुन्निसा ने अपने दिल की धड़कन तेज होने की बात कहते हुए कहा – “मेरा दिल यूं-यूं कर रहा है”. वह बाढ़ के बीच नाव पर बैठी थीं और साफ दिख रहा था कि वह स्थिति से डरी और असहज थीं. उन्होंने दर्शकों से कहा, "दोस्तों, हमारे लिए दुआ करें, मैं बहुत घबराई और डरी हुई हूं." यह वीडियो खुद चैनल ने यूट्यूब पर अपलोड किया था. इसके बाद यह अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर होने लगा. लोगों को इसमें उनका डर और भावनाएं इतनी सच्ची लगीं कि यह क्लिप ‘वायरल रिपोर्टिंग’ का उदाहरण बन गया. यूट्यूब पर कई लोगों ने इसे “Another Chand Nawab moment” कहा.

 

 

यह भी पढ़ें: मोबाइल शॉप से लीक हुए प्राइवेट वीडियो ने बिगाड़ दी इस शख्स की जिंदगी, सुनाई दर्दनाक दास्तां

लोगों की क्या रही प्रतिक्रिया?

इस वीडियो पर लोगों ने खूब मजेदार और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं दीं. पाकिस्तानी लेखक रजा रूमी ने इसे फेसबुक पर शेयर किया, जिसके बाद एक यूजर ने लिखा, "नया मीम आ गया है." वहीं, किसी ने कहा कि यह वीडियो पॉपुलैरिटी के रिकॉर्ड तोड़ सकता है. हालांकि लोग इसे मीम बनाकर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो ने लोगों  को हंसने पर मजबूर कर दिया.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Brandsynario (@brandsynario)

 

रिपोर्टिंग करते वक्त इस पत्रकार ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी, लेकिन यह भी कहा कि यहां आकर टिकटॉक वीडियो मत बनाएं क्योंकि यहां लोगों को जान का भी खतरा हो सकता है. मेहरुन्निसा का यह डर दिखाता है कि मैदान में रिपोर्टिंग करना कितना जोखिम भरा होता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Pakistani journalistPakistan flood

Trending news

इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
DNA
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
DNA Analysis
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
DNA Analysis
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
DNA
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
DNA: 'ई-पिंडदान' पर धार्मिक घमासान; मोक्ष के धाम गयाजी में ये कैसी व्यवस्था?
DNA Analysis
DNA: 'ई-पिंडदान' पर धार्मिक घमासान; मोक्ष के धाम गयाजी में ये कैसी व्यवस्था?
बाढ़ के समय क्यूसेक में क्यों बताया जाता है पानी, कितना होता है 1 क्यूसेक वाटर?
water
बाढ़ के समय क्यूसेक में क्यों बताया जाता है पानी, कितना होता है 1 क्यूसेक वाटर?
;