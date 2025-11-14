दुनिया के सामने हुआ पाकिस्तानी अखबार का पर्दाफाश, ChatGPT से लिख डाली खबर! यूं पकड़ी गई चोरी

Pakistani Newspaper ChatGPT Prompt: पाकिस्तान के एक प्रमुख अखबार में बिजनेस सेक्शन में छपे एक आर्टिकल में गलती से ChatGPT का AI-जनरेटेड नोट छप गया, जिससे सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया. ऑटोमोबाइल बिक्री पर लिखे गए आर्टिकल में एक लाइन छूट गई जिसमें लिखा था कि अगर चाहें तो और स्नैपी फ्रंट-पेज स्टाइल वर्जन तैयार कर सकता हूं. जो पूरी तरह एडिटिंग गलती का परिणाम था.

मामला इतनी तेजी से वायरल क्यों हुआ?

एक्स यूजर मन अमन सिंह छीना ने अखबार की कतरन शेयर करते हुए लिखा कि ChatGPT अब पेज डिजाइन करने, हेडलाइन बनाने और डेस्क की नौकरियां खाने लगा है, जो कुछ ही घंटों में 35,000 से ज्यादा व्यूज के साथ वायरल हो गया. किसी ने मजाक में कहा कि भाईसाहब की एक ही नौकरी थी, अब नई ढूंढ रहे होंगे. जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा कि मतलब AI कंटेंट. कुछ लोगों ने इसे मजेदार तो कुछ ने शर्मनाक बताया.

Chat GPT can help design pages, give snappy headlines and also eat up jobs of the desk hands who use it. This is from Pak newspaper Dawn. pic.twitter.com/nNfzGHbxfG — Man Aman Singh Chhina (@manaman_chhina) November 12, 2025

आलोचक इसे इतना गंभीर मुद्दा क्यों मान रहे?

एक तीखी प्रतिक्रिया में यूजर ने कहा कि दूसरों को मीडिया एथिक्स पर लेक्चर देने वाले खुद बिना डिस्क्लोजर के AI कंटेंट छाप रहे हैं, जिसने पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े किए. यह मामला दिखाता है कि AI पर बढ़ती निर्भरता के दौर में एक छोटी-सी एडिटिंग गलती भी पूरे मीडिया हाउस की साख को हिला सकती है और पारदर्शिता को लेकर गंभीर बहस खड़ी कर सकती है.