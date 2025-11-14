Advertisement
trendingNow13001929
Hindi Newsजरा हटके

दुनिया के सामने हुआ पाकिस्तानी अखबार का पर्दाफाश, ChatGPT से लिख डाली खबर! यूं पकड़ी गई चोरी

Pakistani Newspaper: पाकिस्तान के एक बड़े अखबार में बिजनेस सेक्शन में गलती से छपा ChatGPT का प्रॉम्प्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और मीडिया एथिक्स पर नई बहस छेड़ दी. लोग इसका जमकर मजाक उड़ा रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 14, 2025, 09:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया के सामने हुआ पाकिस्तानी अखबार का पर्दाफाश, ChatGPT से लिख डाली खबर! यूं पकड़ी गई चोरी

Pakistani Newspaper ChatGPT Prompt: पाकिस्तान के एक प्रमुख अखबार में बिजनेस सेक्शन में छपे एक आर्टिकल में गलती से ChatGPT का AI-जनरेटेड नोट छप गया, जिससे सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया. ऑटोमोबाइल बिक्री पर लिखे गए आर्टिकल में एक लाइन छूट गई जिसमें लिखा था कि अगर चाहें तो और स्नैपी फ्रंट-पेज स्टाइल वर्जन तैयार कर सकता हूं. जो पूरी तरह एडिटिंग गलती का परिणाम था.

यह भी पढ़ें: जहां सांस भी जम जाए, वहां सैनिकों ने बनाई ‘कड़क चाय’... सियाचिन के वीडियो ने पूरे देश को रुला दिया

मामला इतनी तेजी से वायरल क्यों हुआ?

Add Zee News as a Preferred Source

एक्स यूजर मन अमन सिंह छीना ने अखबार की कतरन शेयर करते हुए लिखा कि ChatGPT अब पेज डिजाइन करने, हेडलाइन बनाने और डेस्क की नौकरियां खाने लगा है, जो कुछ ही घंटों में 35,000 से ज्यादा व्यूज के साथ वायरल हो गया. किसी ने मजाक में कहा कि भाईसाहब की एक ही नौकरी थी, अब नई ढूंढ रहे होंगे. जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा कि मतलब AI कंटेंट. कुछ लोगों ने इसे मजेदार तो कुछ ने शर्मनाक बताया.

 

 

यह भी पढ़ें: बेटे ने मां को WhatsApp पर भेजा ऐसा मैसेज, सोशल मीडिया पर लोग हो गए इमोशनल! जानिए ऐसा क्या कहा?

आलोचक इसे इतना गंभीर मुद्दा क्यों मान रहे?

एक तीखी प्रतिक्रिया में यूजर ने कहा कि दूसरों को मीडिया एथिक्स पर लेक्चर देने वाले खुद बिना डिस्क्लोजर के AI कंटेंट छाप रहे हैं, जिसने पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े किए. यह मामला दिखाता है कि AI पर बढ़ती निर्भरता के दौर में एक छोटी-सी एडिटिंग गलती भी पूरे मीडिया हाउस की साख को हिला सकती है और पारदर्शिता को लेकर गंभीर बहस खड़ी कर सकती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

ChatGPTPakistani newspaper

Trending news

देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
Delhi blast
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
By-Election Result 2025 Live Updates: तरन तारन से अकाली दल, नगरोटा से भाजपा आगे; यहां देखिए 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
election results
By-Election Result 2025 Live Updates: तरन तारन से अकाली दल, नगरोटा से भाजपा आगे; यहां देखिए 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
by election results
By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
Hyderabad
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
P Chidambaram
"आतंकवाद पर पीएचडी की है क्या?" चिदंबरम के बयान पर उनके पूर्व सहयोगी का पलटवार
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Shreya Ghoshal
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
Delhi blast
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?
DNA
DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?