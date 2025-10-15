Advertisement
trendingNow12962337
Hindi Newsजरा हटके

अफगानिस्तान में बंदी बने पाकिस्तानी जवानों की तस्वीर आई सामने, देख अफगानी बोले- खाओ, यहां अनलिमिटेड आटा है...

Pakistan Afghanistan Clash: पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन बनी हुई और कई चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने आई है. कथित तौर पर बॉर्डर के इस जंग में कई पाकिस्तानी आर्मी जवानों को अफगानिस्तानियों ने कब्जे में भी ले लिया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 15, 2025, 11:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अफगानिस्तान में बंदी बने पाकिस्तानी जवानों की तस्वीर आई सामने, देख अफगानी बोले- खाओ, यहां अनलिमिटेड आटा है...

Afghanistan And Pakistan Clash: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है. दोनों देशों के बॉर्डर पर हुई गोलाबारी में कई जवान घायल हुए. बुधवार की तड़के सुबह हुई पाकिस्तानी फायरिंग में अफगानियों ने मुंहतोड़ जवाब दिया. पिछले कुछ दिनों से बॉर्डर पर टेंशन बनी हुई और कई चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने आई है. कथित तौर पर बॉर्डर के इस जंग में कई पाकिस्तानी आर्मी जवानों को अफगानिस्तानियों ने कब्जे में भी ले लिया है.

क्या अफगानियों ने पाकिस्तानी आर्मी जवान को किया कैद?

सोशल मीडिया पर कई सारे तस्वीरें सामने आई हैं. एक तस्वीर में अफगानी पाकिस्तानी आर्मी जवान के पैंट, हेलमेंट और बंदूक पकड़े नजर आ रहे हैं तो एक तस्वीर में तो पाकिस्तानी आर्मी के जवान को कैदी बनाकर बैठा रखा है और खाना परोस रहे हैं. सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीर को एक अफगानी यूजर ने शेयर किया और कैप्शन में लिखा, "अफगानिस्तान में नाश्ता करते पाकिस्तानी सैनिक कुछ इस तरह: खाओ यारों, ये अफगानिस्तान है, यहां आटा बेशुमार है!" इस पोस्ट को एक्स पर @PathanBhaiii नाम से शेयर किया गया है और यह दो दिन से वायरल हो रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: भारत में यहां की 70 प्रतिशत औरतें जवानी में ही हो जाती हैं विधवा, क्यों मरते जा रहे मर्द?

 

 

पोस्ट पर लोगों ने दिए कैसे रिएक्शन?

बता दें कि ये पोस्ट 13 अक्टूबर 2025 की है. हालिया सीमा संघर्ष में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लड़ाई हुई, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों के अफगानिस्तान में नाश्ता करने की सत्यापित रिपोर्ट नहीं मिली. जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है. यह खबर सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर के आधार पर बनाई गई है. वायरल हुए इस पोस्ट पर कई सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने तो कमेंट बॉक्स में जख्मी पाकिस्तानी आर्मी जवान की तस्वीर भी शेयर कर दी. कमेंट पर कई सारे अफगानियों ने अपने मजेदार रिएक्शन दिए.

यह भी पढ़ें: फूड डिलीवरी का खोजा ऐसा 'लूपहोल', शख्स ने फ्री में मंगवाए 21,30,000 रुपये का खाना; फिर पकड़ा गया ऐसे

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

PakistanAfghanistanviral

Trending news

ये बंदूक ले लो... नक्सलियों के 'ब्रेन' ने काम करना किया बंद, शाह का प्लान कामयाब
Anti Naxal Operation
ये बंदूक ले लो... नक्सलियों के 'ब्रेन' ने काम करना किया बंद, शाह का प्लान कामयाब
बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर:पूर्व कांग्रेसी, क्रिकेटर की पत्नी को BJP बनाएगी मंत्री?
Gujarat
बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर:पूर्व कांग्रेसी, क्रिकेटर की पत्नी को BJP बनाएगी मंत्री?
'मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और हूं',अब सोनम वांगुचक की किस्मत SC में होगी तय?
Sonam Wangchuk
'मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और हूं',अब सोनम वांगुचक की किस्मत SC में होगी तय?
परदा, झालर... स्लीपर बस में आग कैसे लगती है? जैसलमेर कांड से डराने वाली वजह पता चली
Jaisalmer Fire
परदा, झालर... स्लीपर बस में आग कैसे लगती है? जैसलमेर कांड से डराने वाली वजह पता चली
दुर्गापुर रेप केस में आया बड़ा ट्विस्ट, गैंगरेप हुआ ही नहीं, पुरुष मित्र पकड़ा गया
Durgapur Gang Rape Case
दुर्गापुर रेप केस में आया बड़ा ट्विस्ट, गैंगरेप हुआ ही नहीं, पुरुष मित्र पकड़ा गया
ऑपरेशन ‌सिंदूर के 88 घंटे की आ गई पूरी डिटेल्स, पाकिस्तान को जानें कितना हुआ नुकसान?
DGMO Rajiv Ghai
ऑपरेशन ‌सिंदूर के 88 घंटे की आ गई पूरी डिटेल्स, पाकिस्तान को जानें कितना हुआ नुकसान?
तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने किसका हाथ दबाया? दिल्ली के वीडियो में दिखा सब
Amir Khan Muttaqi
तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने किसका हाथ दबाया? दिल्ली के वीडियो में दिखा सब
30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? क्या है टारगेट
Army Chief General Upendra Dwivedi
30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? क्या है टारगेट
प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
DNA
प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात
India-Mongolia Relations
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात