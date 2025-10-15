अफगानिस्तान में बंदी बने पाकिस्तानी जवानों की तस्वीर आई सामने, देख अफगानी बोले- खाओ, यहां अनलिमिटेड आटा है...

Afghanistan And Pakistan Clash: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है. दोनों देशों के बॉर्डर पर हुई गोलाबारी में कई जवान घायल हुए. बुधवार की तड़के सुबह हुई पाकिस्तानी फायरिंग में अफगानियों ने मुंहतोड़ जवाब दिया. पिछले कुछ दिनों से बॉर्डर पर टेंशन बनी हुई और कई चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने आई है. कथित तौर पर बॉर्डर के इस जंग में कई पाकिस्तानी आर्मी जवानों को अफगानिस्तानियों ने कब्जे में भी ले लिया है.

क्या अफगानियों ने पाकिस्तानी आर्मी जवान को किया कैद?

सोशल मीडिया पर कई सारे तस्वीरें सामने आई हैं. एक तस्वीर में अफगानी पाकिस्तानी आर्मी जवान के पैंट, हेलमेंट और बंदूक पकड़े नजर आ रहे हैं तो एक तस्वीर में तो पाकिस्तानी आर्मी के जवान को कैदी बनाकर बैठा रखा है और खाना परोस रहे हैं. सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीर को एक अफगानी यूजर ने शेयर किया और कैप्शन में लिखा, "अफगानिस्तान में नाश्ता करते पाकिस्तानी सैनिक कुछ इस तरह: खाओ यारों, ये अफगानिस्तान है, यहां आटा बेशुमार है!" इस पोस्ट को एक्स पर @PathanBhaiii नाम से शेयर किया गया है और यह दो दिन से वायरल हो रहा है.

Pakistani soldiers having breakfast in Afghanistan like:

Eat up boys, this is Afghanistan, we’ve got unlimited flour here! #Afghanistan #AfghanistanAndPakistan pic.twitter.com/UeZsa0hjxm — Pathan Bhai (@PathanBhaiii) October 13, 2025

पोस्ट पर लोगों ने दिए कैसे रिएक्शन?

बता दें कि ये पोस्ट 13 अक्टूबर 2025 की है. हालिया सीमा संघर्ष में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लड़ाई हुई, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों के अफगानिस्तान में नाश्ता करने की सत्यापित रिपोर्ट नहीं मिली. जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है. यह खबर सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर के आधार पर बनाई गई है. वायरल हुए इस पोस्ट पर कई सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने तो कमेंट बॉक्स में जख्मी पाकिस्तानी आर्मी जवान की तस्वीर भी शेयर कर दी. कमेंट पर कई सारे अफगानियों ने अपने मजेदार रिएक्शन दिए.

