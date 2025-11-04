Advertisement
पाकिस्तानी स्टूडेंट ने साइंस प्रोजेक्ट में दिखलाया- 'कयामत की रात' क्या होगा? भारतीयों की छूट गई हंसी

Pakistani Student Project: पाकिस्तान के एक स्कूल का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक छात्र ‘कयामत का मॉडल’ बनाकर दुनिया के अंत के दृश्य दिखा रहा है. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, कहा- बच्चों को डर नहीं, विज्ञान सिखाना चाहिए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 04, 2025, 08:50 AM IST
Pakistani Student: सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के एक स्कूल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक छात्र अपने ‘कयामत के मॉडल’ को समझाते हुए कहता है- “ये है कयामत का दिन, जब समंदर से आग बरसेगी, सूरज काला पड़ जाएगा और रोशनी खत्म हो जाएगी.” वह आगे कहता है, “तब धरती फट जाएगी, तारे गिरेंगे और हर ओर तबाही होगी.” यह प्रोजेक्ट विज्ञान या तकनीक पर नहीं, बल्कि डर और विनाश की कल्पनाओं पर आधारित था.

क्या सोशल मीडिया यूजर्स ने इस Video?

जैसे ही वीडियो सामने आया, यूजर्स ने पाकिस्तान की शिक्षा प्रणाली पर जमकर सवाल उठाए. वीडियो के साथ लिखे कैप्शन में कहा गया- “डर फैलाने वाले धार्मिक प्रोजेक्ट्स अब पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं, क्या यही शिक्षा का उद्देश्य है?” कई लोगों ने लिखा कि यह जिज्ञासा नहीं, भय सिखाने की प्रक्रिया है.

लोगों ने किए कैसे कमेंट्स?

एक यूजर ने लिखा, “विज्ञान समझने से आसान है कहानियां सुनाना.” किसी ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, “कयामत के दिन ऐसे ही नियॉन लाइट्स जलेंगी क्या?” एक अन्य ने कहा, “अगर ब्रेनवॉश का चेहरा होता, तो यह वही होता.” वहीं किसी ने सवाल उठाया, “क्यों बच्चों को मृत्यु और विनाश की रोमांटिक तस्वीरें दिखा रहे हैं, नवाचार क्यों नहीं?” वीडियो ने इस बहस को फिर जिंदा कर दिया है कि पाकिस्तान के स्कूलों में बच्चों को किस दिशा में तैयार किया जा रहा है. एक यूजर ने लिखा, “जब बच्चों को विज्ञान और तकनीक सिखाई जानी चाहिए, तब उन्हें डर और नकारात्मकता सिखाई जा रही है.”

पाकिस्तान की शिक्षा पर आलोचना

यह विवाद नया नहीं है. इससे पहले भी रिपोर्ट्स आई थीं कि पाकिस्तान के स्कूलों की किताबों में भारत को अहंकारी राष्ट्र कहा गया. यह वीडियो अब एक और उदाहरण बन गया है कि पाकिस्तान की शिक्षा में विज्ञान की जगह अब विचारधारा ने ले ली है. विशेषज्ञों का मानना है कि जब शिक्षा डर से शुरू होती है, तो नवाचार और सोच का अंत वहीं हो जाता है. पाकिस्तान का यह वीडियो केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक चेतावनी है अगर स्कूलों में कयामत पढ़ाई जाएगी, तो भविष्य का सूरज कभी उजाला नहीं देगा.

