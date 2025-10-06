Advertisement
Watch: पाकिस्तानी शख्स की घिनौनी हरकत! मासूम बच्ची के सिर में लगा दी हेयर रिमूवल क्रीम, रोते ही गिरने लगे लंबे-लंबे बाल, देखें वीडियो

Pakistani Viral Video: पाकिस्तानी व्लॉगर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने बच्ची के सिर में हेयर रिमूवल क्रीम डाल दी. बाल झड़ते ही बच्ची जोर-जोर से रोने लगी और टूट गई. वीडियो देखकर लोग भड़क उठे और व्लॉगर की कड़ी आलोचना की. सोशल मीडिया पर इस हरकत को लेकर भारी आक्रोश है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 06, 2025, 04:33 PM IST
Pakistani Vlogger Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान से जुड़ा एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का खून खौला दिया है. वीडियो में एक शख्स ने रील बनाने के चक्कर में मासूम बच्ची के साथ ऐसा शर्मनाक मजाक किया, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए. बच्ची के सिर में हेयर रिमूवल क्रीम लगा दी गई, जिससे उसके लंबे बाल झड़ने लगे. बाल गिरते ही बच्ची चिल्ला-चिल्लाकर रोने लगी और सदमे में घर का सामान फेंकने लगी. यह वीडियो लोगों के गुस्से और आक्रोश का कारण बन गया है.

मासूम बच्ची के साथ घिनौना मजाक

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी व्लॉगर ने बच्ची के सिर में हेयर रिमूवल क्रीम डाल दी. जैसे ही क्रीम असर दिखाने लगी, बच्ची के लंबे-लंबे बाल झड़कर गिरने लगे. बालों को गिरता देख बच्ची जोर-जोर से रोने लगी और गुस्से में इधर-उधर सामान फेंकने लगी. बच्ची का दर्द और उसके आंसू देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए. लड़कियों के लिए उनके बाल बेहद अहम होते हैं, ऐसे में यह मजाक उसके लिए बेहद कष्टदायक साबित हुआ और उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया.

सोशल मीडिया पर गुस्सा फूटा

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर Report Bharat नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. इसके सामने आने के बाद लोगों ने व्लॉगर की जमकर आलोचना की. एक यूजर ने लिखा, “इतना भी गंदा मजाक मत करो, जो बच्ची सहन न कर पाए.” दूसरे ने लिखा , “लड़कियों को सबसे ज्यादा प्यार उनके बालों से होता है और इसने उसका सबसे कीमती चीज छीन ली.” वहीं तीसरे यूजर ने लिखा, “उस बच्ची की हालत देखकर बहुत बुरा लगा.” इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश पैदा कर दिया है.

 

लोगों ने व्लॉगर पर निकाला गुस्सा

वीडियो पर कई यूजर्स ने जमकर गुस्सा जताया और कहा कि आजकल लोग रील्स और फॉलोअर्स के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि उन्हें दूसरों की तकलीफ नजर ही नहीं आती. एक ने लिखा, “मजाक करो, लेकिन ऐसा मजाक कोई नहीं करता जिसमें किसी का नुकसान हो.” वहीं एक अन्य ने लिखा, “ये रील बनाने वाले अब सिर्फ दूसरों का नुकसान करके ही खुश होते हैं, सब पागल हो चुके हैं.” किसी ने इस घटना को पाकिस्तान की सोच से जोड़ा और कहा कि वहां औरतों और बच्चियों की कोई अहमियत नहीं समझी जाती. हालांकि, इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि zee news hindi नहीं करता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

