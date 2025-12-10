पाकिस्तानियों में 'धुरंधर' की आंधी! शादी में धमाकेदार डांस ने खींचा सबका अटेंशन, Video देख चौंक उठे लोग

Pakistani Wedding Dance on Dhurandhar: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान की एक शादी में लोग बॉलीवुड फिल्म ‘धुरंधर’ के टाइटल ट्रैक पर जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में एक शख्स पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ब्लैक आउटफिट पहने डांस ग्रुप को लीड कर रहा है. सबके डांस मूव्स इतने सिंक में हैं कि देखने वाले हैरान रह गए. कुछ ही घंटों में ये वीडियो भारत-पाकिस्तान दोनों तरफ ट्रेंड करने लगा.

इस परफॉर्मेंस को देखकर इंटरनेट के लोग क्या कह रहे?

वीडियो पर लोगों ने कमेंट्स की बारिश कर दी. भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के दर्शकों ने डांसर्स की एनर्जी, कॉर्डिनेशन और स्टेज प्रेज़ेंस की खूब तारीफ की. कई लोगों ने लिखा कि यह परफॉर्मेंस बेहद शार्प और प्रोफेशनल लग रहा है. वीडियो शेयर होते ही इसे लाखों व्यूज़ मिल गए और यह सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में शामिल हो गया.

‘धुरंधर’ आखिर किस तरह की कहानी?

फिल्म ‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह ने भारतीय जासूस हमज़ा अली माज़री का रोल निभाया है, जो पाकिस्तान के क्रिमिनल नेटवर्क और राजनीति में घुसपैठ करने के लिए अंडरकवर जाता है. इसी मिशन के दौरान उसे रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) के करीब जाना पड़ता है. फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे स्टार भी शामिल हैं.

इस फिल्म के गाने ‘ना दे दिल परदेसी नू’ ने इतनी चर्चा क्यों बटोरी?

कहानी जितनी दिलचस्प है, उससे कहीं ज़्यादा चर्चा इसके टाइटल ट्रैक ने बटोरी है. ‘ना दे दिल परदेसी नू’ सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और रील्स, डांस वीडियो और पब्लिक परफॉर्मेंस में खूब इस्तेमाल किया जा रहा है. शादी वाले वायरल वीडियो ने इस गाने की लोकप्रियता को और भी ऊपर पहुंचा दिया. इस गाने को शशवत सचदेव और चरणजीत आहूजा ने मिलकर कंपोज किया है. ये असल में एक मशहूर पंजाबी लोकगीत का मॉडर्न वर्ज़न है. इस गाने की सबसे खास बात यह है कि इसे तीसरी बार नए अंदाज़ में पेश किया गया है, और इस बार यह नई जनरेशन में खूब पसंद किया जा रहा है.

इस गाने के तीन बड़े वर्जन कौन-कौन से हैं?

इस गाने का इतिहास काफी पुराना है और इसे तीन दशक में तीन बड़े रूप मिले हैं: पहला, 1995 का मूल पंजाबी लोकगीत, जिसे मोहम्मद सादिक और रंजीत कौर ने गाया था. दूसरा, 2003 में पंजाबी एमसी ने इसे रीमिक्स कर ग्लोबल हिट ‘जोगी’ बनाया. तीसरा, 2025 का ‘धुरंधर’ टाइटल ट्रैक, जिसने सोशल मीडिया पर फिर से तूफान मचा दिया.