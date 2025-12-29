नेक्स्ट लेवल है पाकिस्तानियों का पागलपन! मर्डर का आया कॉल, उठकर गई महिला पुलिस और फिर लौट भी आई

Advertisement
Pakistan Podcast Video Viral: पाकिस्तान की एक महिला पुलिस अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वह पॉडकास्ट छोड़कर मर्डर केस सुलझाने चली जाती हैं और एक घंटे बाद लौटकर पूरी कहानी बताती हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 29, 2025, 07:03 AM IST
Pakistani Police Officer: पाकिस्तान की एक महिला पुलिस अधिकारी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं. लाहौर की असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शहर्बानो नकवी एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दे रही थीं, तभी अचानक उनके फोन की घंटी बजती है. कॉल उठाते ही उनका हावभाव बदल जाता है और वह तुरंत बातचीत रोक देती हैं. कैमरे के सामने ही वह बताती हैं कि उन्हें एक गंभीर कॉल आई है और उन्हें तुरंत जाना होगा.

फोन पर क्या बात हुई?

फोन पर बात करते हुए शहर्बानो नक़वी बताती हैं कि कॉल थाने के एसएचओ की है. कॉल पर उन्हें जानकारी मिलती है कि एक मर्डर का मामला सामने आया है और आरोपी पकड़ा जा चुका है. वह कॉल पर ही कहती हैं कि वह तुरंत मौके पर पहुंच रही हैं. इसके बाद वह पॉडकास्टर से कहती हैं कि एक मर्डर हो गया है और वह अभी इसे संभालकर वापस आएंगी. करीब एक घंटे बाद जब शहर्बानो नकवी वापस पॉडकास्ट में लौटती हैं तो पॉडकास्टर उनसे इमरजेंसी के बारे में पूछता है.

वह साफ शब्दों में बताती हैं कि यह एक मर्डर केस था. यह घटना लाहौर के डिफेंस फेज-ए के ब्लॉक में हुई थी. उन्होंने बताया कि आरोपी और मृतक आपस में दोस्त थे और पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था.

 

 

मौके पर पुलिस को क्या-क्या देखने को मिला?

शहर्बानो नकवी के अनुसार, मृतक के रिश्तेदार खुद पुलिस के पास पहुंचे थे. पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया. घर के अंदर बंधक बनाए गए लोगों को, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था, सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. यह एक संवेदनशील ऑपरेशन था, जिसे बिना किसी नुकसान के पूरा किया गया. उन्होंने बताया कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही पीड़ित की मौत हो चुकी थी. शव घर के ड्राइंग रूम में मिला.

आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई. हालांकि यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और कई लोग इसे लेकर ट्रोलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन यह घटना एक पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी और प्रोफेशनलिज्म को भी दिखाती है.

