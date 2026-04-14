पाकिस्तानी लड़की के बैग में मिली ये 'संदिग्ध' चीज! मुंबई एयरपोर्ट पर बिताए 10 घंटे, फिर बताया भारत का वो सच

Pakistani Woman Mumbai Airport: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की खबरें तो आप रोज सुनते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक पाकिस्तानी पासपोर्ट धारक के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर 10 घंटे बिताना कैसा होता है? लंदन से नेपाल की यात्रा कर रही एक पाकिस्तानी महिला का मुंबई एयरपोर्ट पर लेओवर सोशल मीडिया पर तूफान ले आया है. बैग में मिली एक 'संदिग्ध' वस्तु से लेकर भारतीय सुरक्षाकर्मियों के बर्ताव तक, इस महिला ने वो सब कुछ शेयर किया है जो शायद ही किसी ने सोचा होगा. क्या वाकई मुंबई एयरपोर्ट पर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा या भारतीय मेहमाननवाजी ने उनका दिल जीत लिया? आइए जानते हैं इस वायरल सफर की पूरी कहानी.

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पाकिस्तानी महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिताए अपने 10 घंटों का अनुभव शेयर किया है. लंदन से नेपाल जा रही इस महिला का कनेक्शन फ्लाइट मुंबई से था. पाकिस्तानी पासपोर्ट होने के कारण वह शुरुआत में काफी नर्वस थीं, लेकिन अंत में जो हुआ उसने इंटरनेट पर सबका ध्यान खींच लिया है.

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डर और तैयारी की कहानी

महिला ने बताया कि वह इस यात्रा को लेकर काफी घबराई हुई थीं. उन्हें डर था कि पाकिस्तानी नागरिक होने के नाते मुंबई में ट्रांजिट के दौरान उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. अपनी सुरक्षा और नियमों को लेकर वह इतनी गंभीर थीं कि उन्होंने यात्रा से एक महीने पहले ही इंडिगो एयरलाइंस से संपर्क किया था. एयरलाइंस ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जब तक वह एयरपोर्ट परिसर से बाहर नहीं जातीं, तब तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी.

जब बैग में मिली 'संदिग्ध' चीज

अपनी 10 घंटे की रुकने की अवधि के दौरान, महिला ने एयरपोर्ट पर आराम किया और खाना खाया. लेकिन सफर में एक मोड़ तब आया जब सुरक्षा जांच के दौरान उन्हें बुलाया गया. सुरक्षाकर्मियों को उनके बैग में एक 'संदिग्ध' वस्तु दिखाई दी थी. महिला ने खुलासा किया कि वह कोई खतरनाक चीज नहीं, बल्कि सिर्फ एक 'पावर बैंक' था. भारत के नियमों के अनुसार, पावर बैंक को चेक-इन बैगेज में नहीं रखा जा सकता. महिला ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों ने बहुत ही विनम्रता से उन्हें उसे निकालने के लिए कहा, जिससे उनका डर दूर हो गया.

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भारतीय स्टाफ की तारीफ

अपने वीडियो में महिला ने मुंबई एयरपोर्ट के स्टाफ और उनकी मेहमाननवाजी की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि उनका अनुभव 'अद्भुत' रहा और वह यकीन नहीं कर पा रही थीं कि उन्होंने मुंबई को इतने करीब से देखा, भले ही वह एयरपोर्ट के भीतर से ही क्यों न हो. उन्होंने लिखा, "सारे स्टाफ बहुत अच्छे थे और मेरा समय बहुत अच्छा बीता." इस वीडियो को अब तक 9 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. भारतीय यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में उनका दिल खोलकर स्वागत किया.

किसी ने उन्हें 'वड़ा पाव' और 'मिसल पाव' ट्राई करने की सलाह दी, तो किसी ने पावर बैंक से जुड़े भारतीय नियमों की जानकारी साझा की. एक यूजर ने लिखा, "हमें ऐसे ही असली कहानियों की जरूरत है जो लोगों के बीच की कड़वाहट को कम कर सकें."