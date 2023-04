Prank: तकिए से पत्नी का 'गला दबाते' दिखा PAK यूट्यूबर, लेकिन अंत में आया ऐसा ट्विस्ट..भड़क गए लोग

दरअसल इस वीडियो को पाकिस्तान के कई सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्विटर पर शेयर किया है. यह एक टिकटॉक का क्लिप है जिसे ट्विटर पर वायरल किया गया है. इस पाकिस्तानी युवक का नाम शाहवीर जाफरी है और वह एक फेमस यूट्यूबर है. हाल ही में उन्होंने एक फनी टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए कुछ विवादित काम कर डाला है. उन पर आरोप हैं कि उन्होंने तकिए से अपनी पत्नी का गला दबाने की कोशिश की. इस वीडियो की तुलना लोगों ने घरेलू हिंसा से कर दी है.

वीडियो में दिख रहा है कि उनकी पत्नी सोफे पर लेटी हुई है और चादर ओढ़ी हुई. इस दौरान वह तकिया लेकर जाता है और अपनी पत्नी का गला दबाने की कोशिश करता है. वीडियो में दिख रहा है कि तकिए पर जोर लगाकर उसे दबाने की कोशिश करता है लेकिन उसे पता चलता है कि जिस तरफ तकिए को दबा रहा है, वह पत्नी का गला नहीं बल्कि पत्नी का पैर है.

इसके बाद वह अचानक से सहम जाता है. दूसरी तरफ से उसकी पत्नी उसे देखने लगती है फिर वह घटना को कवर करने के लिए तकिए को पत्नी के सिर के नीचे रखकर निकल लेता है. यह वीडियो जैसे ही वायरल किया गया, लोग उसके ऊपर भड़क गए हैं. यूजर्स कहने लगे यह एक प्रकार से घरेलू हिंसा है. हालांकि यह एक प्रैंक वीडियो था लेकिन फिर भी लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

41.3k likes on a video where tiktoker, Shahveer Jafry, chokes his wife as a joke in a country where domestic violence is rampant, where women ACTUALLY get killed by their husbands! My blood is boiling pic.twitter.com/goDLfwc4DE

— Nishat (@nishat218) April 17, 2023