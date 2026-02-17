Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेभारत की जीत से पागल हुआ पाकिस्तानी यूट्यूबर, अपनी ही बहन को जड़ा थप्पड़, चेहरे पर पोत दिया केक!

भारत की जीत से 'पागल' हुआ पाकिस्तानी यूट्यूबर, अपनी ही बहन को जड़ा थप्पड़, चेहरे पर पोत दिया केक!

Pakistani YouTuber: भारत की 61 रन की ऐतिहासिक जीत के बाद एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने गुस्से में अपनी बहन के चेहरे पर केक मार दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग खेल भावना पर बहस कर रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 17, 2026, 07:17 AM IST
  1. India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के महामुकाबले के बाद सोशल मीडिया पर एक अजीबोगरीब वीडियो तेजी से वायरल गया. इस वीडियो में एक पाकिस्तानी यूट्यूबर अपनी फैमिली के साथ बैठा दिखाई देता है और चेहरे पर हार की निराशा साफ झलक रही होती है. जैसे ही उसकी बहन हल्के-फुल्के अंदाज में पूछती है कि केक का क्या किया जाए, अचानक गुस्से में वह केक उठाकर उसके चेहरे पर दे मारता है. ऐसा लगता है कि उसके भाई ने थप्पड़ भी जड़ दिया. कुछ सेकंड का यह क्लिप ही लोगों को हैरान करने के लिए काफी था और देखते ही देखते यह इंटरनेट पर वायरल हो गया.
  2. लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?
  3. इस वीडियो को एक्स पर कुछ ही घंटों में चार लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. ज्यादातर यूजर्स ने इस हरकत को शर्मनाक बताया. कई लोगों ने लिखा कि क्रिकेट एक खेल है, न कि किसी पर गुस्सा निकालने का बहाना. कुछ ने कहा कि हार-जीत जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन परिवार के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल गलत है. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे भारत-पाकिस्तान मुकाबलों में भावनाओं के उफान का नतीजा बताया, जहां लोग खुद पर काबू खो बैठते हैं.
  5. मैच में भारत ने क्या कमाल किया?
  6. मैदान पर बात करें तो भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. इसके बाद गेंदबाजों ने अनुशासित और आक्रामक खेल दिखाते हुए पाकिस्तान की टीम को महज 114 रन पर समेट दिया. इस तरह भारत ने 61 रन की बड़ी जीत दर्ज की, जो इस टूर्नामेंट के सबसे दमदार प्रदर्शनों में से एक मानी जा रही है.
  7. भारत की इस शानदार जीत के साथ ही टीम सुपर-8 राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई. यह जीत सिर्फ अंक तालिका के लिहाज से ही नहीं, बल्कि मनोबल के मामले में भी बेहद अहम मानी जा रही है. लगातार जीत से टीम इंडिया का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है और विरोधी टीमों पर भी इसका मनोवैज्ञानिक दबाव बन रहा है.
  11. सूर्यकुमार यादव ने क्या कहा?
  12. मैच के बाद भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने टीम की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि टीम ने बिना किसी डर के वही क्रिकेट खेला, जो वे खेलना चाहते थे. उन्होंने ईशान किशन की बल्लेबाजी को भी सराहा और कहा कि मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी लेना ही टी20 क्रिकेट की खूबसूरती है. उनके मुताबिक टीम ने मिलकर हालात को संभाला और यही जीत की असली वजह बनी.
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक

