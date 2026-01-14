पालक पनीर ने बनाया करोड़पति! माइक्रोवेव में लंच गर्म करने पर मिले 1.8 करोड़ रुपये, जानें पूरा मामला

Palak Paneer Controversy: यह कहानी शुरू होती है 5 सितंबर 2023 से, जब अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे पीएचडी छात्र आदित्य प्रकाश अपने डिपार्टमेंट के माइक्रोवेव में लंच गरम कर रहे थे. उनके टिफिन में था पालक पनीर. खाना गरम होते ही उसकी खुशबू फैलने लगी, जिस पर एक स्टाफ सदस्य ने आपत्ति जताई. स्टाफ सदस्य ने खाने की खुशबू को पगेंट यानी तेज और अप्रिय बताया. आदित्य प्रकाश ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने शांति से कहा, यह सिर्फ खाना है, मैं गरम कर रहा हूं और चला जाऊंगा. लेकिन यही बातचीत आगे चलकर उनके लिए परेशानी की शुरुआत बन गई.

क्या यह सिर्फ एक घटना थी या फिर

आदित्य और उनकी पार्टनर उर्मी भट्टाचार्य का आरोप है कि इसके बाद उनके खिलाफ भेदभाव और बदले की कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया. दोनों का कहना है कि यूनिवर्सिटी में एक ऐसा किचन पॉलिसी सिस्टम था, जो खासतौर पर साउथ एशियन छात्रों को निशाना बनाता था और भारतीय खाने को लेकर डर पैदा करता था. इस पूरे मामले के बाद दोनों ने कोलोराडो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यूनिवर्सिटी के खिलाफ केस दायर किया. आरोप लगाया गया कि शिकायत करने के बाद यूनिवर्सिटी ने लगातार प्रताड़ना बढ़ाई. मई 2025 में फेडरल सिविल राइट्स केस दर्ज किया गया, जिसमें भेदभाव और रिटालिएशन के आरोप लगाए गए.

छात्रों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ा?

आदित्य को बार-बार समन भेजे गए और उन पर स्टाफ को असुरक्षित महसूस कराने जैसे आरोप लगे. उर्मी भट्टाचार्य की टीचिंग असिस्टेंटशिप बिना किसी चेतावनी के खत्म कर दी गई. बाद में जब कुछ भारतीय छात्र कैंपस में भारतीय खाना लेकर आए, तो उन पर ‘दंगा भड़काने’ जैसे आरोप भी लगाए गए. डिपार्टमेंट के 29 छात्रों ने आदित्य और उर्मी के समर्थन में बयान जारी किया. लेकिन इसके बावजूद मानसिक तनाव कम नहीं हुआ. लगातार दबाव, अनिश्चित भविष्य और वीजा से जुड़ी चिंताओं ने हालात और मुश्किल बना दिए.

1.8 करोड़ का सेटलमेंट मिलने के बाद भी भारत क्यों लौटे?

सितंबर 2025 में यूनिवर्सिटी ने 2 लाख डॉलर यानी करीब 1.8 करोड़ रुपये का सेटलमेंट किया. साथ ही दोनों को मास्टर डिग्री देने पर भी सहमति बनी. लेकिन इसके बदले उन्हें भविष्य में यूनिवर्सिटी में पढ़ने या काम करने से रोका गया. आदित्य प्रकाश ने कहा कि वापस जाने का मतलब उसी सिस्टम में लौटना है, जहां वीजा की असुरक्षा और वही अनुभव दोहराए जा सकते हैं. इसी वजह से दोनों ने हमेशा के लिए भारत लौटने का फैसला किया. यह कहानी सिर्फ सेटलमेंट की नहीं, बल्कि पहचान, सम्मान और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई की भी है.