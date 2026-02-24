पंडित जी 1 मिनट रुकिए; शादी के मंडप में नहीं रुका काम, फेरे से पहले दुल्हन ने खोला लैपटॉप फिर...

भारत में इन दिनों एक तरफ राइट टू डिस्कनेक्ट पर बहस चल रही है. यानी कर्मचारियों को यह कानूनी हक मिले कि ऑफिस समय खत्म होने के बाद उनसे काम न कराया जाए और उनके निजी पलों में दखल न दिया जाए. वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो ने देश के वर्किंग कल्चर को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है. कुछ लोग इसे काम के प्रति समर्पण बता रहे हैं, तो कुछ इसे हद से ज्यादा काम का दबाव मान रहे हैं.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी की रस्में शुरू होने ही वाली थीं. दूल्हा-दुल्हन मंडप में बैठे थे और पंडित जी मंत्र पढ़ने की तैयारी कर रहे थे. तभी दुल्हन ने उन्हें विनम्रता से रुकने के लिए कहा. सबको लगा शायद कोई जरूरी बात होगी, लेकिन अगले ही पल दुल्हन ने अपना लैपटॉप खोल लिया. उसने जल्दी-जल्दी कुछ टाइप किया और बताया जा रहा है कि उसने एक जरूरी ऑफिस ईमेल भेजा. यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग हैरान हो गए.

वायरल यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मुदिता अग्रवाल के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. इसे अब तक लाखों बार देखा जा चुका है, जबकि हजारों लोगों ने इसे लाइक किया है. वीडियो देखकर यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि यह असली ‘वर्क फ्रॉम होम’ नहीं बल्कि ‘वर्क फ्रॉम मंडप’ है. कुछ यूजर्स ने दुल्हन की प्रोफेशनल कमिटमेंट की तारीफ की, तो कुछ ने इसे आज की भागदौड़ भरी लाइफ का उदाहरण बताया. हालांकि वीडियो कब और कहां का है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्लिप इंटरनेट पर तेजी से ट्रेंड कर रही है और लगातार व्यूज बटोर रही है.