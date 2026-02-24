Advertisement
trendingNow13121368
Hindi Newsजरा हटकेपंडित जी 1 मिनट रुकिए; शादी के मंडप में नहीं रुका काम, फेरे से पहले दुल्हन ने खोला लैपटॉप फिर...

पंडित जी 1 मिनट रुकिए; शादी के मंडप में नहीं रुका काम, फेरे से पहले दुल्हन ने खोला लैपटॉप फिर...

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक दुल्हन मंडप में ही लैपटॉप खोलकर ऑफिस का काम निपटाती नजर आ रही है. इस वीडियो को लेकर वर्क-लाइफ बैलेंस से लेकर ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ तक पर बहस छिड़ गई है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 24, 2026, 07:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोशल मीडिया
सोशल मीडिया

भारत में इन दिनों एक तरफ राइट टू डिस्कनेक्ट पर बहस चल रही है. यानी कर्मचारियों को यह कानूनी हक मिले कि ऑफिस समय खत्म होने के बाद उनसे काम न कराया जाए और उनके निजी पलों में दखल न दिया जाए. वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो ने देश के वर्किंग कल्चर को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है. कुछ लोग इसे काम के प्रति समर्पण बता रहे हैं, तो कुछ इसे हद से ज्यादा काम का दबाव मान रहे हैं.

ये भी पढ़ें  दुनिया का सबसे अमीर नवाब, लेकिन आदतें फकीरों जैसी; पढ़िए उस्मान की कंजूसी के किस्से

मंडप में रुका मुहूर्त और...

Add Zee News as a Preferred Source

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी की रस्में शुरू होने ही वाली थीं. दूल्हा-दुल्हन मंडप में बैठे थे और पंडित जी मंत्र पढ़ने की तैयारी कर रहे थे. तभी दुल्हन ने उन्हें विनम्रता से रुकने के लिए कहा. सबको लगा शायद कोई जरूरी बात होगी, लेकिन अगले ही पल दुल्हन ने अपना लैपटॉप खोल लिया. उसने जल्दी-जल्दी कुछ टाइप किया और बताया जा रहा है कि उसने एक जरूरी ऑफिस ईमेल भेजा. यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग हैरान हो गए.

 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो 

वायरल यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मुदिता अग्रवाल के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. इसे अब तक लाखों बार देखा जा चुका है, जबकि हजारों लोगों ने इसे लाइक किया है. वीडियो देखकर यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि यह असली ‘वर्क फ्रॉम होम’ नहीं बल्कि ‘वर्क फ्रॉम मंडप’ है. कुछ यूजर्स ने दुल्हन की प्रोफेशनल कमिटमेंट की तारीफ की, तो कुछ ने इसे आज की भागदौड़ भरी लाइफ का उदाहरण बताया. हालांकि वीडियो कब और कहां का है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्लिप इंटरनेट पर तेजी से ट्रेंड कर रही है और लगातार व्यूज बटोर रही है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

viral video

Trending news

कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
india canada relations
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
India and Israel Relation
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
HPV vaccination
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
तमिलनाडु चुनाव: 50, 45...किस फॉर्मूले पर मानेगी DMK, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस भी अड़ी
Tamil Nadu Elections 2026
तमिलनाडु चुनाव: 50, 45...किस फॉर्मूले पर मानेगी DMK, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस भी अड़ी
'पहले कहा था जय किसान और अब...', किसानों के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे नवीन पटनायक
Odisha
'पहले कहा था जय किसान और अब...', किसानों के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे नवीन पटनायक
'केरलमाइट’ या ‘केरलमियन’? नाम बदलाव पर थरूर ने उड़ाया मजाक, BJP ने पढ़ाया राष्ट्रवाद
Kerala News
'केरलमाइट’ या ‘केरलमियन’? नाम बदलाव पर थरूर ने उड़ाया मजाक, BJP ने पढ़ाया राष्ट्रवाद
24 घंटे में दूसरा विमान हादसा, झारखंड विमान हादसे के बाद अंडमान में हेलीकॉप्टर क्रैश
pawan hans helicopter crash
24 घंटे में दूसरा विमान हादसा, झारखंड विमान हादसे के बाद अंडमान में हेलीकॉप्टर क्रैश
जंगल से सीधा जहन्नुम पहुंचेंगे आतंकी, घाटी में तैनात हुए 'स्नो लेपर्ड'
Kashmir
जंगल से सीधा जहन्नुम पहुंचेंगे आतंकी, घाटी में तैनात हुए 'स्नो लेपर्ड'
बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, युवा कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर क्या बोले राहुल?
Rahul Gandhi
बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, युवा कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर क्या बोले राहुल?
जुड़वां भाइयों ने जुड़वां बहनों से रचाई शादी, एक जैसी शक्लें देख मेहमान भी हैरान
Telangana
जुड़वां भाइयों ने जुड़वां बहनों से रचाई शादी, एक जैसी शक्लें देख मेहमान भी हैरान