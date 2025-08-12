Viral Video : पंडित जी दूल्हे से बोले- "पत्नी रूठे तो पति उसे मनाए", लड़के का जवाब सुन हंसने लगे रिश्तेदार

Viral Video : विवाह किसी भी धर्म में केवल दो लोगों का निजी मामला नहीं, बल्कि एक सामाजिक संस्था माना जाता है, जिसमें कई रस्में और परंपराएं जोड़ी जाती हैं. हिंदू शादी में सात वचन पति-पत्नी को जीवनभर साथ निभाने का संकल्प दिलाते हैं, और पंडित जी इन वचनों का अर्थ समझाते हैं. एक वायरल वीडियो में, जब पंडित जी पति के कर्तव्यों में से एक बताते हुए कह रहे थे कि “पत्नी रूठे तो पति उसे मनाए”, तभी दूल्हे ने मजाक में पूछ लिया, “अच्छा, आप मनाएंगे?” यह सुनते ही मंडप में मौजूद सभी लोग और दुल्हन समेत सभी जोर-जोर से हंसने लगे.

दूल्हे ने दिया मजेदार जवाब!

शादी में यह वचन और कर्तव्य दोनों पक्षों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करते हैं, लेकिन शायद ही कभी कोई इस तरह पंडित जी से सवाल करता है. दिलचस्प बात यह है कि पंडित जी फेरों के समय दूल्हन के कर्तव्यों का उल्लेख भी इसी अंदाज में करते हैं. इस वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर @jaygogadecoration9094 ने शेयर किया है, जिसे कुछ ही दिनों में 3 लाख से अधिक बार देखा गया है. वीडियो के कैप्शन में भी दूल्हे का मजेदार जवाब लिखा है, और यूजर्स ने हंसी के इमोजी और चुटीले कमेंट्स के साथ इसे खूब पसंद किया है. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता. इस खबर को वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर तैयार किय गया है.

क्या बोले यूजर्स?

एक यूजर ने कमेंट में लिखा, "दूल्हा काफी मजाकिया है, दुल्हन हमेशा मुस्कुराती रहेगी." दूसरे ने दूल्हे के रिएक्शन का मजाक उड़ाते हुए लिखा, "दूल्हा, ठीक है, समझ गया." तीसरे यूजर ने कहा, "अगर पंडित जी ने मना लिया, तो फिर दूल्हा ही रूठा मिलेगा." चौथे ने चुटकी लेते हुए लिखा, "बस-बस, तूने बहुत हंस लिया… शादी के अगले दिन से तेरी खुशी छिन जाएगी."