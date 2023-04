पंडितजी ने मंदिर के बाहर अंग्रेजी गाना 'Calm Down' पर किया ऐसा धांसू डांस, Video देख कोरियोग्राफर्स ने भी जोड़ लिए हाथ

Panditji Dance On Calm Down: जब भी कोई गाना इंटरनेट पर आता है तो वायरल होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता. न सिर्फ भारत में बल्कि दुनियाभर में लोग उसी गाने पर डांस करके लोगों को एंटरनेट करते हैं. हालांकि, इन दिनों इंस्टाग्राम पर पॉपुलर सिंगर रेमा द्वारा गाया गया 'कॉम डाउन' (Calm Down) काफी पॉपुलर हो रहा है. इस गाने पर लाखों-करोड़ों लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आपको एक वीडियो देखकर बेहद ही हैरानी होगी. भारत में पंडितजी को अक्सर मंत्रोच्चारण करते हुए देखा गया है, लेकिन इस बार उन्होंने ट्रेंड में शामिल होकर एक ऐसा धांसू डांस किया जिसको किसी को भी उम्मीद नहीं होगी.

पंडितजी ने डांस से लोगों का जीत लिया दिल सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक वीडियो में आप एक पंडितजी को इंग्लिश सॉन्ग 'कॉम डाउन' गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है. वह किसी मंदिर के बाहर खड़े होकर कठिन स्टेप्स कर रहे हैं और आस-पास के लोग उन्हें देखकर बेहद ही हैरान रह गए. पंडितजी ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है और वह हूबहू वैसा ही डांस कर रहे हैं, जैसा म्यूजिक वीडियो में रेमा ने किया. उनके डांस स्टाइल को देखकर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा कि पंडितजी भी ऐसा कुछ कर सकते हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट होते ही यह झट से वायरल हो गया. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 'कलयुग हूं' नाम के पेज द्वारा शेयर किया गया है.

View this post on Instagram A post shared by (@kalyug_hun) वीडियो देखने के बाद लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन वीडियो को शेयर करते हुए हैंडलर ने कैप्शन में लिखा, "अरे पंडित जी." इस वीडियो को अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं, जबकि लाखों लोग वीडियो देख चुके हैं. कई सारे लोगों ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी. एक यूजर ने लिखा, "पंडितजी ये किस लाइन में आ गए आप?" एक अन्य यूजर ने लिखा, "अरे वाह पंडितजी. सबको जीने का हक है यार. गजब पंडितजी सुपर्ब डांस." एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, "लगता है दक्षिणा जायदा अच्छी मिल गई." हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे