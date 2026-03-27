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Hindi Newsजरा हटकेमहीने की कमाई 90,000 रुपये! गोलगप्पे बेचने वाले की इनकम देख उड़ गए इंजीनियरों के होश

महीने की कमाई 90,000 रुपये! गोलगप्पे बेचने वाले की इनकम देख उड़ गए इंजीनियरों के होश

पानी पुरी बेचने वाले की 90 हजार रुपये महीने की कमाई का वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस. क्या सच में स्ट्रीट फूड से इतनी कमाई संभव है या कुछ और है कहानी?

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 27, 2026, 09:35 AM IST
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महीने की कमाई 90,000 रुपये! गोलगप्पे बेचने वाले की इनकम देख उड़ गए इंजीनियरों के होश

एक वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया, जिसमें एक पानी पुरी बेचने वाले की कमाई का खुलासा किया गया. वीडियो के अनुसार, यह विक्रेता हर महीने करीब 90,000 रुपये कमा रहा है, यानी सालाना लगभग 10.8 लाख रुपये. भारत में पानी पुरी, जिसे गोलगप्पा और पुचका भी कहा जाता है, सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड में से एक है. ऐसे में इतनी बड़ी कमाई का दावा लोगों को हैरान कर रहा है.

क्या है कमाई का पूरा गणित?

वीडियो में दिखाया गया है कि यह स्टॉल रोजाना करीब 80 से 100 प्लेट पानी पुरी बेचता है, जिसकी कीमत 30 रुपये प्रति प्लेट है. इस हिसाब से रोजाना लगभग 3,000 रुपये की कमाई होती है. अगर इसे पूरे महीने से जोड़ा जाए, तो यह आंकड़ा 90,000 रुपये तक पहुंचता है. यही गणित सोशल मीडिया पर चर्चा का मुख्य कारण बना हुआ है.

क्या कंटेंट क्रिएटर ने खुद सीखा काम?

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इस वीडियो को कंटेंट क्रिएटर केसी परेरा ने शेयर किया है जिसमें वह खुद पानी पुरी बनाना सीखते नजर आते हैं. शुरुआत में उन्होंने बताया कि वह थोड़ा नर्वस थे, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें आदत हो गई. वीडियो में वह आलू छीलते, प्याज काटते और ग्राहकों को पानी पुरी सर्व करते दिखाई देते हैं. स्टॉल शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक चलता है. हालांकि पानी पुरी का बिजनेस फायदेमंद लग सकता है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी हैं. जैसे कि बढ़ती सामग्री की कीमतें, साफ-सफाई बनाए रखना और ग्राहकों की पसंद को संतुष्ट करना. हर दिन एक जैसा बिजनेस मिलना भी आसान नहीं होता. इसलिए यह कमाई हर जगह और हर समय संभव हो, ऐसा जरूरी नहीं है.

 

 

(पढ़ें: Blinkit बॉय ने पैकेट से निकाला बिस्किट और छुपा लिया पैंट में, वीडियो ने खोल दी पोल)

क्या सोशल मीडिया यूजर्स ने उठाए सवाल?

इस वीडियो को 10 लाख से ज्यादा व्यूज और 86 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. जहां कुछ लोग विक्रेता की मेहनत की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई यूजर्स ने सवाल भी उठाए हैं. एक यूजर ने कहा कि 90,000 रुपये सिर्फ रेवेन्यू है, असली मुनाफा तो खर्च निकालने के बाद ही पता चलेगा. वहीं एक अन्य ने दावा किया कि यह व्यक्ति मालिक नहीं बल्कि मजदूरी पर काम करने वाला हो सकता है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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