कॉलेज के बाहर पानीपुरी वाले ने ठेले पर क्यों लिखा 'बॉयज नॉट अलाउड'? भड़क उठा पूरा मर्द समाज!

Boys Not Allowed At Pani Puri Stall: अगर आपको लगता था कि पानी पुरी की दुनिया में अब कुछ नया देखने को नहीं बचेगा, तो यह वीडियो आपका कन्फ्यूजन तोड़ देगा. इस बार चर्चा फ्लेवर या मसाले की नहीं, बल्कि एक ऐसे मजेदार बोर्ड की है जिसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया है. ‘Boys Not Allowed’ लिखा यह बोर्ड जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, लोग हैरान भी हुए और हंसते-हंसते लोटपोट भी.

वीडियो में लड़कियों की भीड़ ने क्यों मचाई ऐसी हलचल?

वायरल वीडियो में दिखता है कि स्टॉल पूरी तरह लड़कियों से घिरा हुआ है. हंसी, मजाक और शोर इतना है कि एक पल को यकीन ही नहीं होता कि यह सिर्फ एक पानी पुरी स्टॉल है. दो लड़कियां मजाक करते हुए स्टॉल वाले अंकल की ओर इशारा करके कहती हैं, “अंकल हमारी सेफ्टी के लिए कितनी सोच रहे हैं. सुन लो लड़कों, तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव हो रहा है.” उनकी यह लाइन वीडियो का सबसे मजेदार पल बन गई.

कॉमेंट सेक्शन में मजेदार रिएक्शन

वीडियो आते ही कॉमेंट सेक्शन में लोगों ने अपनी-अपनी रचनात्मकता बरसानी शुरू कर दी. एक यूजर ने तंज कसा, “पक्का बढ़िया मार्केटिंग ट्रिक है. क्या लड़के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे.” किसी ने इसे स्ट्रीट फूड यूनिवर्स का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट बताया. एक ने तो यहां तक कह दिया कि अब लड़के बाहर ‘पानीपुरी प्रोटेस्ट मार्च’ प्लान कर रहे होंगे.

क्या सच में यह सिर्फ लड़कियों को लुभाने की चाल थी?

कुछ लोग इसे मार्केटिंग का मास्टरस्ट्रोक बता रहे हैं. उनका कहना है कि यह ट्रिक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का ध्यान खींचती है, और यही असली बिजनेस माइंड है. एक यूजर ने लिखा, “भाई अपने कस्टमर्स को अच्छी तरह और साफ-साफ जानता है.” शायद स्टॉल वाले ने सिर्फ मजाक में बोर्ड लगाया हो, लेकिन उसकी चतुराई को लोग नजरअंदाज नहीं कर पा रहे. मजेदार बात यह है कि जो बोर्ड शायद मजे-मस्ती में लगाया गया होगा, वही मार्केटिंग साइकोलॉजी और जेंडर बायस पर बड़ी बहस का कारण बन गया. किसी के लिए यह फन है, किसी के लिए भेदभाव, लेकिन सब मान रहे हैं कि पानी पुरी सिर्फ स्नैक नहीं, कई लोगों की मोहब्बत है.