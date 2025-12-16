पापा मेरा एक बॉयफ्रेंड है… 11 साल के इंटरकास्ट रिलेशनशिप का सच बताते ही रो पड़ी बेटी, पिता का रिएक्शन देख लोग हुए भावुक

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेपापा मेरा एक बॉयफ्रेंड है… 11 साल के इंटरकास्ट रिलेशनशिप का सच बताते ही रो पड़ी बेटी, पिता का रिएक्शन देख लोग हुए भावुक

11 साल के इंटरकास्ट रिश्ते का सच बताते ही बेटी रो पड़ी, लेकिन पिता ने गुस्से की बजाय प्यार और समझदारी दिखाई. उनका भावुक रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों के दिल छू गया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 16, 2025, 03:40 PM IST
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटी अपने पिता के सामने अपने दिल का सबसे बड़ा सच रखती नजर आती है. “पापा, मेरा एक बॉयफ्रेंड है…” इतना कहते ही बेटी फूट-फूटकर रोने लगती है और पिता की गोद में सिर रख देती है. वह 11 साल के अपने इंटरकास्ट रिलेशनशिप के बारे में बताती है और डरती है कि कहीं पिता नाराज न हो जाएं. लेकिन जो रिएक्शन पिता देते हैं, वह न सिर्फ बेटी बल्कि लाखों लोगों का दिल जीत लेता है. 

डर, आंसू और 11 साल का सच

वीडियो में बेटी साफ तौर पर घबराई हुई दिखती है. वह अपने पिता का हाथ पकड़कर, घुटनों के बल बैठकर बताती है कि वह पिछले 11 सालों से एक लड़के के साथ रिश्ते में है और वह इंटरकास्ट है. बोलते-बोलते उसकी सिसकियां बढ़ जाती हैं. उसे डर है कि कहीं इस खुलासे से पिता का दिल न टूट जाए. बेटी के आंसुओं में समाज का वह दबाव साफ झलकता है, जो आज भी प्यार और जाति के बीच दीवार खड़ी करता है. उसकी आवाज में डर, सम्मान और अपराधबोध—all एक साथ नजर आते हैं.

पिता का जवाब बना लोगों के लिए मिसाल

बेटी की बात सुनने के बाद पिता गुस्सा करने या सवाल उठाने की बजाय उसे प्यार से समझाते हैं. वह कहते हैं, “तो क्या हुआ बेटा, सबके होते हैं. तुम दोनों कमा रहे हो, वह भी किसी का बेटा है. जाति-पाति में कुछ नहीं रखा.” पिता बेटी को यह भी समझाते हैं कि असली खुशी पैसे या समाज की सोच में नहीं, बल्कि दिल की शांति में है. पिता की बातें सुनकर बेटी कभी मुस्कुराती है तो कभी और ज्यादा भावुक हो जाती है. यह पल रिश्तों की गहराई दिखाता है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

परिवार का साथ और सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया

वीडियो में बैकग्राउंड से मां और बहन की आवाज भी सुनाई देती है, जो बेटी को ढांढस बंधाती हैं. पिता बेटी से कहते हैं, “रो मत बेटा, इसमें रोने वाली क्या बात है.” यही सादगी और अपनापन लोगों को भावुक कर रहा है. सोशल मीडिया पर यूजर्स पिता की प्रगतिशील सोच और बेटी के साहस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि ऐसे माता-पिता आज के समय में उम्मीद की किरण हैं. यह वीडियो साबित करता है कि प्यार, संवाद और भरोसे से हर सामाजिक दीवार गिराई जा सकती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

FatherDaughterBoyfriendinter caste boyfriendRelationshi

