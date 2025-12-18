"पापा मुझे गड्ढे में दबाकर मार दो", Viral Video में देखें मासूम बेटी ने क्यों कही ऐसी बात?

Advertisement
Viral Video: बच्चे जितने मासूम होते हैं उतने ही नटखट भी होते हैं. कई बार मासूमियत में ऐसी बातें कर जाते हैं जो आपको अंदर से गुदगुदा देती हैं. ऐसी ही एक बच्ची का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है जिसमें वह अपने पिता से कहती है कि 'मुझे गड्ढे में दबाकर मार दो.' लेकिन छोटी बच्ची ने ऐसा क्यों कहा? चलिए जानते हैं.

 

Dec 18, 2025
Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन बच्चों के क्यूट और फनी वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार बच्चे छोटा मुंह और बड़ी जुबान वाली बातें बोल देते हैं तो कई बार ऐसी बात कह देते हैं जिसको हजम कर पाना मुश्किल हो जाता है. दरअसल, छोटे बच्चे मासूम होते हैं और वे बात की गहराई और उन शब्दों के मतलब को नहीं समझ पाते हैं इसलिए जो बातें सुनते हैं या जो उनके मन में होता है वो बोल देते हैं. हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो एक छोटी बच्ची का है जो अपने पिता से नाराज है और शिकायत करते हुए कहती है, "मुझे गड्ढे में दबाकर मार दो." चलिए जानते हैं उस बच्ची ने इतनी बड़ी बात क्यों बोली.

क्या थी बच्ची की शिकायत?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि दो बेटी खाट (चारपाई) पर बैठी हैं. छोटी बहन पिता से शिकायत कर रही है. इस दौरान वो बच्ची कहती, "गड्ढे में दबाकर मार दो मुझे." बेटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर पिता को यकीन नहीं होता है और वो बेटी से ऐसी बात बोलने का कारण पूछते हैं. इसके बाद बच्ची कहती है, "तुम मुझे मेरे नाप का लहंगा नहीं दिलवा पाए." इसके बाद वो अपनी बड़ी बहन की ओर इशारा करती है और कहती है, "इसको तो दिलवा दिया लेकिन मुझे लहंगा नहीं दिलवाया." इसके बाद वो कहती है कि मुझे लहंगा नहीं दिलाया बल्कि शरारा दिलवा दिया. पिता बेटी का और गुस्सा देखने के लिए कहते हैं, "तुम सौतेली हो और वो मेरी सगी बेटी है." लहंगा ना मिलने पर बेटी के ये बोल अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं. ये वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.
किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @MLA_jnm5050 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस पोस्ट पर 27 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखकर यूजर्स मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बेटी का भी ध्यान रखो भाई, आवाज को सुनो."  दूसरे यूजर ने लिखा, ये तो सरासर नाइंसाफी हुई है मेरे नाप का लहंगा क्यों नहीं दिलाया. एक यूजर ने बच्ची को आफत की पुड़िया बता दिया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

little daughterViral Video

