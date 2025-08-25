खौफनाक रिवाज! छोटी सी गलती पर अपनों को ही जिंदा खा जाते हैं इस जनजाति के लोग, छोड़ते हैं सिर्फ एक अंग
खौफनाक रिवाज! छोटी सी गलती पर अपनों को ही जिंदा खा जाते हैं इस जनजाति के लोग, छोड़ते हैं सिर्फ एक अंग

World Most Dangerous Tribe: दुनिया में आज भी कई इलाके ऐसे हैं, जो पूरी दुनिया से कटे हुए हैं. पापुआ न्यूगिनी में रहने वाली ऐसी ही एक जनजाति है जो आज भी पाषाण युग में जी रही है. ये जनजाति एक अंग छोड़कर इंसान को ही आग में जलाकर खा जाती है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 25, 2025, 10:02 PM IST
खौफनाक रिवाज! छोटी सी गलती पर अपनों को ही जिंदा खा जाते हैं इस जनजाति के लोग, छोड़ते हैं सिर्फ एक अंग

World Most Dangerous Tribe: दुनिया आज चांद तक पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ जनजातियां अब भी पाषाण युग जैसी जिंदगी जी रही हैं. प्रशांत महासागर के देश पापुआ न्यू गिनी में रहने वाली कोरोवाई जनजाति उन्हीं में से एक है. इस जनजाति के लोग तीर-कमान से शिकार करते हैं और बेहद कम कपड़े पहनते हैं. यहां के लोग चोरी जैसी गलती करने वालों को आग में जलाकर मारते हैं और फिर उनका मांस खाते हैं. यह परंपरा सुनने में डरावनी लगती है, लेकिन यहां के लोग इसे अपने समाज का कानून मानते हैं.

1974 में हुई पहली खोज

1974 तक कोरोवाई जनजाति को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था. उस समय मानवविज्ञानी पहली बार उनके इलाके में पहुंचे. यूट्यूबर ड्रू बिंस्की ने हाल ही में इस कबीले का दौरा किया और उनकी जिंदगी को करीब से देखा. उन्होंने बताया कि ये लोग इंसानी मांस स्वाद या पोषण के लिए नहीं खाते, बल्कि इसे सजा के रूप में इस्तेमाल करते हैं. अगर कोई चोरी करता है या किसी पर खाकुआ नामक राक्षस का साया माना जाता है तो उसे मारकर खा लिया जाता है.

ये भी पढ़ें; दुनिया का वो खूंखार जनजातियां, जहां जवान होते ही काट देते हैं महिलाओं का ये खास 'अंग'
 

खाकुआ राक्षस का डर

कोरोवाई लोगों का विश्वास है कि खाकुआ नाम का राक्षस इंसानी दिमाग पर कब्जा कर लेता है और उसे प्रेत या डायन में बदल देता है. वे मानते हैं कि यह राक्षस दोस्तों या परिवार के रूप में भी छिप सकता है. इसलिए जिस पर इसका साया मान लिया जाए, उसे तुरंत मार दिया जाता है. उनके अनुसार, रहस्यमय बीमारियों से होने वाली मौतों के पीछे भी यही राक्षस जिम्मेदार है. इस डर के कारण ये लोग कभी-कभी अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं.

ये भी पढ़ें; दुनिया की वो गुमनाम जनजाति, 55,000 साल बाद हुई इंसानों से मुलाकात; पेड़ों पर है इनका बसेरा

शरीर का कौन-सा हिस्सा छोड़ते हैं?

इस जनजाति के लोग शरीर का लगभग हर हिस्सा खाते हैं, लेकिन बाल, नाखून और लिंग को छोड़ देते हैं. उनका मानना है कि ये हिस्से अशुद्ध होते हैं. 13 साल से कम उम्र के बच्चों को इंसानी मांस खाने की इजाजत नहीं है, ताकि वे खाकुआ के असर से प्रभावित न हों. एक गाइड कोर्नीलियस ने बताया कि एक बार कबीले ने उसे मांस का टुकड़ा दिया और कहा कि यह इंसान का है. उसे खाने के बाद ही जनजाति ने उसे स्वीकार किया.

