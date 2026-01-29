Advertisement
trendingNow13090378
Hindi Newsजरा हटकेदुनिया की वो खौफनाक जनजाति; अपनों की लाश को ही बना लेती थी भोजन, सच्चाई हैरान कर देगी

दुनिया की वो खौफनाक जनजाति; अपनों की लाश को ही बना लेती थी भोजन, सच्चाई हैरान कर देगी

एक जनजाति की ऐसी परंपरा, जिसमें अपनों की मौत के बाद उनका शरीर भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था. भावनात्मक विश्वास के चलते यह रिवाज चला, लेकिन गंभीर बीमारी फैलने पर सरकार ने इसे रोक दिया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 29, 2026, 02:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया की वो खौफनाक जनजाति; अपनों की लाश को ही बना लेती थी भोजन, सच्चाई हैरान कर देगी

दुनिया में अलग-अलग सभ्यताओं और परंपराओं के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन कुछ रिवाज ऐसे होते हैं, जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. ऐसी ही एक परंपरा लंबे समय तक एक जनजाति में निभाई जाती रही, जहां मौत के बाद अंतिम संस्कार का मतलब दफन या जलाना नहीं, बल्कि कुछ और ही था. यहां अपनों को खोने का दुख अलग तरीके से जताया जाता था. इस परंपरा के पीछे भावनाएं, विश्वास और आस्था जुड़ी हुई थीं, लेकिन वक्त के साथ यही रिवाज जानलेवा बन गया. जब इसके खतरनाक परिणाम सामने आए, तब इसे रोकना जरूरी हो गया. इस जनजाति की कहानी आज भी लोगों को चौंका देती है.

अनोखी परंपरा, जिसने पूरी दुनिया को चौंकाया

इस जनजाति में लंबे समय तक एक ऐसी परंपरा निभाई जाती रही, जिसमें परिवार के किसी सदस्य की मौत के बाद उसके शरीर को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था. उनका मानना था कि ऐसा करने से मरने वाला व्यक्ति हमेशा उनके भीतर जीवित रहेगा. उनके लिए यह सम्मान और प्रेम दिखाने का तरीका था, न कि क्रूरता. इसी विश्वास के चलते वे लाश को प्राकृतिक रूप से नष्ट होने या कीड़े-मकोड़ों का शिकार बनने से पहले खुद ही खा लेते थे. बाहर की दुनिया के लिए यह रिवाज डरावना था, लेकिन जनजाति के लोग इसे अपनी संस्कृति और पहचान मानते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

विश्वास की आड़ में फैलने लगी गंभीर बीमारी

समय के साथ इस परंपरा के खतरनाक नतीजे सामने आने लगे. लगातार इस तरह के व्यवहार के कारण जनजाति के लोगों में एक गंभीर बीमारी फैलने लगी, जिसने धीरे-धीरे महामारी का रूप ले लिया. कई लोग अजीब तरह के लक्षणों से जूझने लगे और मौतें भी होने लगीं. शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि बीमारी की जड़ क्या है, लेकिन बाद में साफ हो गया कि इसका सीधा संबंध इसी परंपरा से है. एक भावनात्मक विश्वास अब पूरे समुदाय के लिए जानलेवा खतरा बन चुका था.

जब सरकार को करना पड़ा हस्तक्षेप

जैसे-जैसे हालात बिगड़ते गए, प्रशासन और विशेषज्ञों का ध्यान इस जनजाति की ओर गया. जांच में साफ हो गया कि इस परंपरा को जारी रखना लोगों की जान के लिए खतरा है. इसके बाद सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए इस रिवाज पर रोक लगा दी. जनजाति को समझाया गया कि यह परंपरा स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक है. धीरे-धीरे जागरूकता फैलाई गई और वैकल्पिक अंतिम संस्कार की परंपराएं अपनाने पर जोर दिया गया. हालांकि शुरुआत में इसका विरोध हुआ, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए यह फैसला जरूरी था.

आज भी सबक देती है यह खौफनाक कहानी

यह कहानी सिर्फ एक जनजाति की नहीं, बल्कि यह दिखाती है कि परंपरा और आस्था कितनी ताकतवर हो सकती है. जब तक इसके दुष्परिणाम सामने नहीं आए, तब तक इसे सही माना जाता रहा. लेकिन जैसे ही जान पर बन आई, बदलाव जरूरी हो गया. आज यह जनजाति अपनी पुरानी परंपरा को पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन उनकी कहानी दुनिया को यह सिखाती है कि हर रिवाज पर सवाल उठाना जरूरी है. संस्कृति महत्वपूर्ण है, लेकिन इंसानी जीवन उससे कहीं ज्यादा कीमती होता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Papua New Guinea tribes

Trending news

अजित पवार की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण, होनी चाहिए जांच : संजय राउत
Sanjay Raut
अजित पवार की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण, होनी चाहिए जांच : संजय राउत
शर्म करो PAK! गाजा के नाम पर पैसा लेकर ISI ने खोली आतंक की फैक्ट्री, बड़ा खुलासा
Hamas
शर्म करो PAK! गाजा के नाम पर पैसा लेकर ISI ने खोली आतंक की फैक्ट्री, बड़ा खुलासा
अंतर-जातीय शादियां हो रहीं... चीफ जस्टिस का एक सवाल, UGC रूल्स पर रोक की पूरी कहानी
UGC rules controversy
अंतर-जातीय शादियां हो रहीं... चीफ जस्टिस का एक सवाल, UGC रूल्स पर रोक की पूरी कहानी
भारत 31 जनवरी को करेगा अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी
arab foreign ministers meeting
भारत 31 जनवरी को करेगा अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी
UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, SC ने सरकार और यूजीसी को दिया नोटिस
UGC Regulation 2026
UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, SC ने सरकार और यूजीसी को दिया नोटिस
इस राज्य में नहीं खत्म हो रहा इंसानों और जानवरों में टकराव,एक दशक में हुई इतनी मौतें
Tamil Nadu news
इस राज्य में नहीं खत्म हो रहा इंसानों और जानवरों में टकराव,एक दशक में हुई इतनी मौतें
केरल के गवर्नर ने की स्पीकर की आलोचना, ऐसा क्या बोल गए थे ए. एन. शमसीर?
Kerala Governor vs Speaker
केरल के गवर्नर ने की स्पीकर की आलोचना, ऐसा क्या बोल गए थे ए. एन. शमसीर?
अंतिम समय भी वो साये की तरह अजित दादा के साथ थे, मासूम ने दी मुखाग्नि तो रो पड़े लोग
ajit pawar death
अंतिम समय भी वो साये की तरह अजित दादा के साथ थे, मासूम ने दी मुखाग्नि तो रो पड़े लोग
चंडीगढ़ में खिला कमल, BJP के सौरभ जोशी बने नए मेयर, पहली बार हुआ हाथ उठाकर फैसला
Chandigarh Mayor Election
चंडीगढ़ में खिला कमल, BJP के सौरभ जोशी बने नए मेयर, पहली बार हुआ हाथ उठाकर फैसला
बंगाल के मुसलमान हुमायूं कबीर के साथ जाएंगे? ममता के खिलाफ नया गठबंधन जन्म ले रहा
west bengal vidhan sabha chunav
बंगाल के मुसलमान हुमायूं कबीर के साथ जाएंगे? ममता के खिलाफ नया गठबंधन जन्म ले रहा