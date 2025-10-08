Advertisement
यहां बुखार पड़ने पर मरीज खाते हैं आइसक्रीम, डॉक्टर देते हैं 2 स्कूप ठंडी-ठंडी दवा!

Paracetamol Ice Cream: सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट ने दावा किया है कि नीदरलैंड्स में पैरासिटामोल मिलाकर आइसक्रीम बनाई गई है. दावा है कि यह बुखार और दर्द को ठीक करती है. जानिए क्या है इस अजीबोगरीब खबर की सच्चाई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 08, 2025, 01:34 PM IST
Paracetamol Ice Cream Dessert: दुनियाभर में पैरासिटामोल बुखार और दर्द कम करने की सबसे भरोसेमंद दवा मानी जाती है. लेकिन सोचिए, अगर गोली निगलने की जगह आप ठंडी आइसक्रीम खाकर बुखार ठीक कर लें तो? यही दावा एक वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट कर रहा है. इस पोस्ट में कहा गया कि नीदरलैंड्स के कुछ इनोवेटर्स ने पैरासिटामोल से भरी आइसक्रीम तैयार की है जो स्वाद के साथ राहत भी देती है.

क्या किसी ने इसे ट्राय किया?

जैसे ही पोस्ट वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट्स की बाढ़ ला दी. किसी ने इसे ग्रेटेस्ट इन्वेंशन कहा तो किसी ने मजाक में पूछा, “तो अब कितने स्कूप लेने होंगे?” एक यूजर ने लिखा, “अब गोली निगलना नहीं पड़ेगा!” वहीं दूसरे ने पूछा, “क्या इसका फ्लेवर पैरासिटामोल जैसा है या चॉकलेट जैसा?” कुछ लोगों ने इसे AI जनरेटेड इमेज बताया, तो कुछ ने कहा कि अगर ये सच में मिल जाए तो जरूर ट्राय करेंगे.

आखिर इस वायरल पोस्ट की सच्चाई क्या है?

फैक्ट-चेकर्स ने इस वायरल दावे की तह तक जाकर जांच की. असल में, पैरासिटामोल वाली आइसक्रीम की तस्वीर नीदरलैंड्स के एक पैटिसरी मैडी की है, जो नेगेलकेर्के (Nagelkerke) नामक कस्बे में स्थित है. साल 2016 में यह आइसक्रीम एक स्थानीय मेले में सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल आइटम के रूप में बनाई गई थी ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके.

क्या यह प्रोडक्ट मार्केट में बिकने लगा था?

इस आइसक्रीम को कभी बाजार में नहीं बेचा गया. स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए इसका निर्माण रोक दिया गया था. अधिकारियों ने साफ किया कि यह सिर्फ प्रदर्शनी के लिए बनाई गई थी, असली दवा या मेडिकल उपयोग के लिए नहीं. इसलिए पैरासिटामोल आइसक्रीम फिलहाल सिर्फ एक दिलचस्प प्रयोग है, असलियत नहीं.

 

 

क्या भविष्य में दवाएं ऐसे स्वादिष्ट रूप में मिलेंगी?

हालांकि यह आइसक्रीम अब सिर्फ यादों में रह गई, लेकिन इसने एक अहम सवाल जरूर खड़ा कर दिया—क्या दवाओं को आगे चलकर स्वादिष्ट और मज़ेदार रूप में पेश किया जा सकता है? लोग अब सोच रहे हैं कि अगर गोली की जगह आइसक्रीम, कैंडी या जूस में दवा मिल जाए, तो शायद दवा खाना भी मज़ेदार हो जाए. पैरासिटामोल आइसक्रीम अभी सिर्फ एक वायरल कल्पना है, लेकिन इसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भविष्य में मेडिसिन कितनी ‘कूल’ हो सकती है!

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता है.

