Paragliding Pilot Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा वायरल हो जाता है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. हाल ही में एक्स (ट्विटर) पर @SaffronChargers नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसने इंटरनेट पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है. इस वीडियो में एक पैराग्लाइडिंग पायलट हवा में उड़ते हुए अपनी महिला पैसेंजर के लिए पेड़ से पत्ते तोड़ता नजर आ रहा है. कुछ लोगों को पायलट का यह अंदाज बड़ा रोमांटिक और 'कूल' लग रहा है, तो वहीं ज्यादातर लोग इसे पैसेंजर की जान के साथ खिलवाड़ और पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना बर्ताव बता रहे हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पैराग्लाइडिंग पायलट एक महिला को राइड पर ले गया है. जब वे पहाड़ियों के ऊपर से उड़ रहे थे, तभी पायलट ने हवा में ही पैराग्लाइडर को एक पेड़ के पास ले जाकर कुछ पत्तियां तोड़ लीं. पत्तियां तोड़ने के बाद उसने महिला पैसेंजर से कहा, "मुझे तुम्हारे लिए कोई फूल नहीं मिला, इसलिए मैंने ये पत्तियां तोड़ लीं. लो, ये तुम्हारे लिए हैं." पहली नजर में देखने पर यह वाकया फिल्मी लग सकता है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग पायलट की क्लास लगा रहे हैं.
प्रोफेशनलिज्म पर उठे सवाल
इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने पायलट के काम करने के तरीके पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है. लोगों का कहना है कि पायलट ड्यूटी पर था और उसे एक प्रोफेशनल की तरह व्यवहार करना चाहिए था. इस तरह की हरकतें काम के दौरान बिल्कुल भी शोभा नहीं देतीं. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक बड़ा सवाल यह भी तैर रहा है कि क्या वो किसी पुरुष पैसेंजर के साथ भी ऐसी ही हरकत करता? लोगों का मानना है कि महिला पैसेंजर को देखकर इस तरह का बर्ताव करना कहीं से भी सही नहीं है.
A paragliding pilot took a woman paragliding and, while flying over the mountains, plucked some leaves from a tree in mid-air. He then said, "Couldn't find any flowers for you, so I picked these leaves instead. Here, these are for you."
Should he really be doing things like this… pic.twitter.com/KcnrrfjfMS
— Saffron Chargers (@SaffronChargers) June 21, 2026
क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?
इस वीडियो पर यूजर्स के बड़े ही मजेदार और तीखे कमेंट्स आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह पूरी तरह से अनप्रोफेशनल है, लेकिन मूव काफी कूल था." वहीं दूसरे यूजर ने सेफ्टी पर चिंता जताते हुए लिखा, "इस हरकत की वजह से उन पर फूल चढ़ाने की नौबत आ सकती थी, सारा एक्शन थ्रिलर धरा का धरा रह जाता." एक अन्य यूजर ने भारत के संदर्भ में सलाह देते हुए लिखा, "अगर भारत में लंबा जीना चाहते हो, तो इस तरह की चीजों से दूर रहो. ऐसा लगता है कि लोगों को दूसरों की जान की कोई परवाह नहीं है और वे बेहद लापरवाह हैं."