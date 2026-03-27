मौत से पहले किया 16 शृंगार! गैंगरेप पीड़िता की थी आखिरी इच्छा, बोली- मुझे सुंदर दिखते हुए मरना है...

स्पेन की 25 वर्षीय गैंगरेप पीड़िता नोएलिया कास्टिलो रामोस ने सालों के दर्द और मानसिक पीड़ा के बाद इच्छामृत्यु चुनी. परिवार के विरोध के बावजूद उसने अपनी अंतिम इच्छा के अनुसार सजकर दुनिया को अलविदा कहा.
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Shocking: स्पेन के बार्सिलोना की रहने वाली 25 वर्षीय नोएलिया कास्टिलो रामोस की जिंदगी दर्द और संघर्ष से भरी रही. वह दो बार यौन शोषण का शिकार हुईं, जिसमें एक बार उनके एक्स-ब्वॉयफ्रेंड और दूसरी बार तीन लोगों ने उन्हें निशाना बनाया. इस भयावह घटना के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने पांचवीं मंजिल से कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश की, जिससे उनका शरीर कमर के नीचे से हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया.
क्या वजह बनी इच्छामृत्यु का फैसला लेने की?
नोएलिया को इस हादसे के बाद लगातार असहनीय और लाइलाज दर्द झेलना पड़ रहा था. डॉक्टरों ने साफ कर दिया था कि उनकी हालत में कोई सुधार संभव नहीं है. मानसिक और शारीरिक पीड़ा से टूट चुकी नोएलिया ने करीब 18 महीने पहले इच्छामृत्यु की अनुमति मांगी, ताकि वह इस अंतहीन दर्द से छुटकारा पा सकें. नोएलिया के इस फैसले का उनके परिवार, खासकर पिता ने कड़ा विरोध किया. उनके पिता ने अदालत तक का रुख किया और इस प्रक्रिया को रोकने की हर संभव कोशिश की. मामला स्पेन की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने नोएलिया के अधिकारों को सही ठहराते हुए इच्छामृत्यु की अनुमति दे दी.
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आखिरी वक्त में क्या थीं उनकी भावनाएं?
अपनी मौत से पहले नोएलिया ने कहा कि वह अब और दर्द सहन नहीं कर सकतीं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि परिवार की खुशी से ज्यादा जरूरी उनकी खुद की जिंदगी और उसका अंत है. उन्होंने यह भी कहा कि वह शांति से आराम करना चाहती हैं और अब किसी भी तरह का दर्द नहीं झेलना चाहतीं. नोएलिया ने अपनी आखिरी इच्छा भी बेहद खास तरीके से जाहिर की. उन्होंने कहा कि वह खूबसूरत दिखते हुए मरना चाहती हैं. इसके लिए उन्होंने अपनी सबसे पसंदीदा ड्रेस पहनी और हल्का मेकअप किया. साथ ही उन्होंने अपने पास चार खास तस्वीरें रखीं, जो उनके जीवन के कुछ खुशहाल पलों की याद दिलाती थीं.
क्या है स्पेन में इच्छामृत्यु का कानून?
स्पेन ने 2021 में इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता दी थी. यह कानून उन लोगों के लिए बनाया गया है जो गंभीर और लाइलाज बीमारियों से जूझ रहे हैं और अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं. हालांकि, इस कानून को लेकर समाज और धार्मिक संगठनों में काफी विरोध भी देखा गया है, लेकिन कोर्ट ने इसे व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा अधिकार माना है.
(Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.)