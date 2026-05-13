इंडिया का पराठा कैपिटल है ये शहर! 3 बजे रात भी लगी रहती है लाइनें, ताजमहल देखकर सीधे यहां आ जाते हैं विदेशी

Best Paratha Of India: उत्तर भारत में पराठा सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि एक परंपरा है. चाहे सुबह की शुरुआत हो या देर रात की भूख, एक गरम-गरम स्टफ्ड पराठा और ऊपर से ढेर सारा मक्खन किसी का भी दिन बना सकता है. अगर आप नोएडा या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो आप किस्मत वाले हैं क्योंकि दुनिया के सबसे मशहूर पराठा स्पॉट्स आपके बिल्कुल करीब हैं. आइए जानते हैं उन तीन जगहों के बारे में जहाँ का स्वाद चखने के बाद आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे.

मुरथल: पराठों की ग्लोबल राजधानी

हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित मुरथल को बिना किसी शक के पराठा कैपिटल कहा जा सकता है. नोएडा से लगभग 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव पर स्थित नेशनल हाईवे 44 (NH-44) का यह हिस्सा अपने शानदार ढाबों के लिए प्रसिद्ध है. यहां 'अमरीक सुखदेव' और 'गुलशन ढाबा' जैसे नाम अब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. यहां के तंदूरी आलू, प्याज और गोभी के पराठे जब घर के बने सफेद मक्खन के साथ परोसे जाते हैं, तो स्वाद दोगुना हो जाता है. साथ में लस्सी का बड़ा गिलास आपकी रोड ट्रिप को यादगार बना देता है.

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चांदनी चौक: इतिहास और स्वाद का मेल

अगर आप कुछ पारंपरिक और ऐतिहासिक अनुभव करना चाहते हैं, तो पुरानी दिल्ली की 'पराठे वाली गली' से बेहतर कुछ नहीं है. नोएडा से मेट्रो (ब्लू लाइन) के जरिए आप यहां आसानी से पहुंच सकते हैं. यहाँ के पराठे सामान्य तवे के बजाय शुद्ध घी में डीप फ्राई किए जाते हैं. यहाँ आपको आलू-गोभी के अलावा रबड़ी, खुरचन और यहां तक कि पपीते के स्टफिंग वाले अनोखे पराठे भी मिलेंगे. पंडित कन्हैयालाल दुर्गा प्रसाद दीक्षित जैसे पुराने नाम आज भी उसी शुद्धता के साथ स्वाद परोस रहे हैं.

मूलचंद: स्टूडेंट्स और ऑफिस वालों की जान

साउथ दिल्ली के मूलचंद मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे मिलने वाले पराठे किसी भी फाइव स्टार होटल के खाने को टक्कर दे सकते हैं. यह जगह खासकर उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें बजट में पेट भरकर खाना पसंद है. यहां के पराठे आकार में काफी बड़े होते हैं और तीखी हरी चटनी, प्याज और दही के साथ दिए जाते हैं. ऑफिस जाने वाले हों या कॉलेज के छात्र, मूलचंद के पराठों का क्रेज सबके सिर चढ़कर बोलता है.

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क्या है पराठे की असली पहचान?

पराठा मूल रूप से एक फ्लैटब्रेड है जिसे आटे में सब्जियां भरकर तेल या मक्खन के साथ सेंका जाता है. आलू, पनीर और मिक्स वेज इसके सबसे लोकप्रिय प्रकार हैं. इसे दही, अचार और खूब सारे मक्खन के साथ खाना सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में पराठा एक ऐसा भोजन है जिसे दिन के किसी भी समय खाया जा सकता है.