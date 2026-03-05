मासूम को है ऐसी दुर्लभ बीमारी, जिसके इंजेक्शन की कीमत 26 करोड़ रुपये! 4 महीने बचा है वक्त, पिता ने लगाई PM से गुहार

Rare Disease Treatment: आंध्र प्रदेश के कुरनूल शहर में रहने वाले एक परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. यहां बालाजी नगर के रहने वाले हरीश और नव्या के 3 साल के बेटे अश्वथ को एक दुर्लभ और जानलेवा बीमारी का पता चला है. डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे को ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (DMD) नाम की गंभीर आनुवंशिक बीमारी है. यह बीमारी धीरे-धीरे शरीर की मांसपेशियों को कमजोर करती जाती है और समय के साथ चलना-फिरना भी मुश्किल हो जाता है.

डॉक्टरों ने क्या कहा?

डॉक्टरों के अनुसार इस बीमारी का इलाज बेहद महंगा है. अश्वथ को जीन थेरेपी का एक खास इंजेक्शन लगाना होगा जिसकी कीमत करीब 26 करोड़ रुपये बताई गई है. डॉक्टरों का कहना है कि यह इंजेक्शन बच्चे को आने वाले चार महीनों के भीतर देना जरूरी है. अगर समय पर इलाज हो जाए तो बच्चे के सामान्य जीवन जीने की उम्मीद बढ़ सकती है.

परिवार पर क्या बीती?

अश्वथ के पिता हरीश एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं. परिवार की जिंदगी पहले सामान्य तरीके से चल रही थी. लेकिन अचानक आई इस बीमारी की खबर ने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया. इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना उनके लिए लगभग असंभव है, इसलिए अब परिवार हर संभव जगह मदद की गुहार लगा रहा है.

सरकार से मदद की अपील

बच्चे के माता-पिता ने अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के कई केंद्रीय मंत्रियों से मदद की अपील की है. परिवार ने उम्मीद जताई है कि सरकार इस महंगे इंजेक्शन की व्यवस्था कराने में मदद कर सकती है. उनका कहना है कि अगर सरकार और समाज साथ आ जाए तो उनके बेटे की जान बच सकती है. अश्वथ की कहानी सामने आने के बाद रिश्तेदार और स्थानीय लोग भी आगे आए हैं. वे सोशल मीडिया के जरिए इस मामले को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि दानदाता, सामाजिक संस्थाएं और आम लोग इस बच्चे की मदद के लिए आगे आएंगे.

माता-पिता की सबसे बड़ी उम्मीद क्या?

अश्वथ के माता-पिता का कहना है कि उनकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि उनका बेटा सुरक्षित और स्वस्थ जिंदगी जी सके. इसलिए वे देशभर के लोगों, समाजसेवियों और सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं. उनका विश्वास है कि अगर समय रहते पैसा जुट गया तो उनका बेटा इस गंभीर बीमारी से लड़कर नई जिंदगी पा सकता है.