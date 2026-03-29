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Hindi Newsजरा हटकेमेरा बाप तेरे साथ है..., बेटे को स्टेशन पर छोड़ पिता ने कह दी इतनी बड़ी बात, मां की आंखों में आंसू

'मेरा बाप तेरे साथ है...', बेटे को स्टेशन पर छोड़ पिता ने कह दी इतनी बड़ी बात, मां की आंखों में आंसू

Father Emotional Message: जब बेटा अपने सपने पूरे करने के लिए शहर छोड़कर जा रहा है तो प्लेटफॉर्म पर पापा हौसला बढ़ा रहे हैं. इस दौरान पापा ने बेटे से इतनी बड़ी बात बोल दी कि किसी भी बेटा का हौसला सातवें आसमान पर होगा. चलिए देखने हैं ये भावुक कर देने वाला वायरल वीडियो.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 29, 2026, 07:45 PM IST
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बेटे को विदा करते पेरेंट्स. फोटो क्रेडिट इंसटाग्राम: @afreen_dastarkhwan
बेटे को विदा करते पेरेंट्स. फोटो क्रेडिट इंसटाग्राम: @afreen_dastarkhwan

Tera Baap Tere Saath Hai Viral Video: हर माता-पिता बच्चों को कामयाब होता देखना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें खुद से दूर ही क्यों न करना पड़े. कोई माता-पिता बच्चों से दूर नहीं होना चाहते हैं, लेकिन बच्चों के सपने पूरे करने के लिए सब सहना पड़ता है. पेरेंट्स बच्चों के सपने पूरे करने के लिए अपना सुख चैन भूल जाते हैं. बच्चों की कामयाबी ही मां-बाप का सपना बन जाती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही भावुक पल वायरल हो रहा है. जिसमें बेटा सपने पूरे करने के लिए अपना घर और शहर छोड़कर जा रहा है. इस दौरान प्लेटफॉर्म पर जैसे ही ट्रेन खिसकी माता-पिता के जज्बात छलक पड़ते हैं. चलिए देखते हैं पिता ने जाते हुए बेटे को क्या सलाह दी.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि माता-पिता अपने बेटे को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आए हैं. बेटा सपनों को पूरा करने के लिए घर से दूर जा रहा है. ऐसे में माता-पिता के जज्बात छलक जाते हैं. बेटा ट्रेन के गेट पर खड़ा है और मां बाप भरी आंखों से बेटे को खुद से दूर जाता देख रहे हैं. इस दौरान मां अपने बेटे को लाड लड़ा रही है और अपने लाल को पुचकार रही है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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पिता ने कही ये बात

इस दौरान बेटा हौसला ना तोड़े इसके लिए पापा हौसला बढ़ाते हैं. जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से खिसकती है पिता हाथ हिलाकर कहते हैं, "तेरा बाप तेरे साथ है, कोई टेंशन मत लेना." जैसे ही ट्रेन स्पीड पकड़ती है माता-पिता दोनों इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं. ये वीडियो माता-पिता का प्यार दिखाता है और बताता है कि बच्चों की कामयाबी के लिए मां-बाप कितना कुछ सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: ट्रिप खत्म होने के बाद आई भारत की याद, कैमरे पर रोने लगी विदेशी महिला, इंडियन्स बोले- वेलकम बैक

 

वायरल हो गया वीडियो

वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर @afreen_dastarkhwan नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. सिर्फ एक ही दिन में वीडियो 1 करोड़ से ज्यादा बाद देखा जा चुका है. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 9 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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