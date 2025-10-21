मैं ही इतनी बदकिस्मत हूं कि... बेटी ने बयां किया दीवाली पर मां-बाप के झगड़े का दर्द, लोग हुए इमोशनल

Trending Photos
Diwali Reddit Post: एक 20 साल की लड़की ने रेडिट पर ‘दिवाली पर मां-बाप की लड़ाई’ शीर्षक से पोस्ट लिखते हुए बताया कि उसके घर हर त्यौहार की तरह इस बार भी झगड़ा हुआ. उसने लिखा, “सुबह तक सब ठीक था, लेकिन दोपहर में मम्मी-पापा के बीच बहस हुई. मम्मी ने पूजा छोड़ दी और मैं पापा के साथ अकेली पूजा करती रही. ऐसा हर त्यौहार होता है. मैं 20 की हूं और अब ये चीजें मुझे अंदर से तोड़ रही हैं.” उसने आगे लिखा कि ऐसे माहौल में उसे अक्सर मानसिक टूटन महसूस होती है और पूछा, “क्या किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है या मैं ही आज इतनी बदकिस्मत हूं?”
कैसे लोगों ने इस दर्द से खुद को जोड़ा?
जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई कई यूजर्स ने अपने अनुभव शेयर किए. एक यूजर ने लिखा, “मैं भी सालों से यही झेल रही हूं. आज भी कमरे में बंद होकर मूवी देखी ताकि ध्यान बंट जाए. ये सब सिखा देता है कि टॉक्सिक माहौल से कैसे निपटना है.” बेटी ने जवाब दिया, “मैंने भी यही किया, थोड़ा रोई और अब रेडिट स्क्रॉल कर रही हूं. कोशिश करूंगी कि ज्यादा न सोचूं.”
क्या ऐसे माहौल में खुद को संभालना मुमकिन है?
एक अन्य यूजर ने सलाह दी, “इन बातों को ज्यादा महत्व मत दो. शुरुआत में गिल्ट लगता है, लेकिन धीरे-धीरे समझ आता है कि इसका असर सिर्फ तुम पर नहीं होना चाहिए. एक दिन यह समझ आज़ादी जैसा महसूस कराएगी.” एक यूजर ने लिखा, “मेरे घर में भी हालात ऐसे ही थे. झगड़े इतने बढ़ गए थे कि तलाक का डर सताने लगा था. लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बेहतर हुआ. उम्मीद है तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो.” एक अन्य ने लिखा, “मैंने खुद को सुन्न करना सीख लिया है. अब करियर और मन की शांति पर ध्यान देती हूं. पेरेंट्स को बदलना मुश्किल है, खुद को मजबूत बनाना जरूरी है.”
इस पोस्ट ने एक अहम सवाल उठाया क्या त्योहारों की चमक के पीछे कई परिवार ऐसे दर्द झेल रहे हैं जिन पर कोई बात नहीं करता? कई लोगों ने लिखा कि सोशल मीडिया पर खुश दिखने वाले कई घरों में तनाव और कलह की दीवारें हैं. मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करना जरूरी है, खासकर जब परिवार में बार-बार झगड़े हों.