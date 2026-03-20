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Hindi Newsजरा हटकेभूखी मर गई बेटी, बिस्तर पर सड़ता रहा शरीर! हैवान माता-पिता की करतूत ने सबको दहलाया

भूखी मर गई बेटी, बिस्तर पर सड़ता रहा शरीर! 'हैवान' माता-पिता की करतूत ने सबको दहलाया

 

एक निर्दयी मां-बाप ने अपनी ही बीमार और असहाय बेटी को एक कमरे में भूखा-प्यासा तड़पने के लिए छोड़ दिया, जबकि वे खुद बगल के कमरे में आराम से जीवन जीते रहे. महीनों की घोर उपेक्षा के कारण 32 वर्षीय स्टेफी का शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया और सड़ते हुए घावों की वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 20, 2026, 08:15 AM IST
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भूखी मर गई बेटी, बिस्तर पर सड़ता रहा शरीर! 'हैवान' माता-पिता की करतूत ने सबको दहलाया

Shocking News: एक बेहद दिल दहला देने वाले मामले में एक दंपति को अपनी ही बेटी को भूख और बीमारी से मरने के लिए छोड़ देने के आरोप में 8-8 साल की जेल हुई. 32 साल की स्टेफी डेविस का शव बेहद खराब हालत में घर के अंदर मिला, जिसे देखकर पैरामेडिक्स भी दंग रह गए. वह महीनों तक बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन उसे कोई इलाज या देखभाल नहीं दी गई.

जब मेडिकल टीम घर पहुंची, तो स्टेफी का शरीर कंकाल जैसा हो चुका था. उसके शरीर पर गहरे और संक्रमित घाव थे, जो सीधे हड्डियों तक पहुंच चुके थे. कमरे में बदबू, बालों में जूं और मुंह के आसपास मक्खियां उड़ती मिलीं. डॉक्टरों के मुताबिक उसकी मौत सेप्सिस और अत्यधिक कुपोषण के कारण हुई.

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क्या छिपा रहे थे माता-पिता?

डेली मेल की रिपोर्ट्स के मुताबिक, मां ने दावा किया कि उसने बेटी से मौत से 36 घंटे पहले बात की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे झूठ बताया. जज के अनुसार, स्टेफी की मौत कई दिन पहले ही हो चुकी थी. मोबाइल मैसेज से भी खुलासा हुआ कि वह महीनों से बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी और मदद मांग रही थी, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया. पड़ोसियों ने बताया कि मां अक्सर बच्चों पर चिल्लाती थी और स्टेफी को अपमानित करती थी. आखिरी बार उसे 2016 में देखा गया था. कोर्ट में पेश सबूतों से यह साफ हुआ कि परिवार ने उसे पूरी तरह अलग-थलग कर दिया था और उसकी कोई देखभाल नहीं की.

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क्या समय रहते बचाई जा सकती थी जान?

डॉक्टरों का मानना है कि अगर शुरुआती समय में इलाज और देखभाल मिलती, तो स्टेफी की जान बच सकती थी. उसे खाने, पीने और नहाने तक में मदद की जरूरत थी, लेकिन उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया गया. सोशल सर्विसेज को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी. जज ने कहा कि माता-पिता ने कभी अपनी बेटी से प्यार नहीं किया और उसकी पीड़ा को पूरी तरह नजरअंदाज किया. उन्होंने कहा कि जब स्टेफी तड़प रही थी, तब माता-पिता अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जी रहे थे. हालांकि, बचाव पक्ष ने कहा कि मां खुद को इस जिम्मेदारी से दबाव में महसूस कर रही थी, जबकि पिता ने खुद को ‘खराब पिता’ माना. कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए सजा सुनाई.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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