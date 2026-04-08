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Hindi Newsजरा हटकेऑफिस विजिट पर आए पेरेंट्स मैनेजर से करने लगे शिकायत, बेटी ने शेयर किया वीडियो

ऑफिस विजिट पर आए पेरेंट्स मैनेजर से करने लगे शिकायत, बेटी ने शेयर किया वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर तेजस्विनी आनंद (Tejaswini Anand) नाम की महिला का एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें उसके माता पिता ऑफिस जाकर मैनेजर से बेटी की शिकायत कर रहे हैं. ये मजेदार मोमेंट सोशल मीडिया पर खूब हंसा रहा है.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 08, 2026, 05:37 PM IST
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मैनेजर से बात करते पेरेंट्स. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @_girlwithprettiestlife_
मैनेजर से बात करते पेरेंट्स. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @_girlwithprettiestlife_

Viral Video: तेजस्विनी आनंद (Tejaswini Anand) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मजेदार एक्सपीरियंस शेयर किया है. उन्होंने वीडियो शेयर कर दिखाया कि जब उनके पेरेंट्स वर्क प्लेट पर आए तो मैनेजर से उनके व्यवहार के बारे में बात करने लगे. तेजस्विनी आनंद ने वीडियो पर लिखा है कि दूसरे पेरेंट्स विजिट एंजॉय करते हैं, जबकि मेरे पेरेंट्स मेरे मैनेजर से मेरी शिकायत करते हैं. स्कूल की PTM (Parent-Teacher Meeting) से लेकर अब तक ये कभी खत्म नहीं होता. ऑफिस में पेरेंट्स टीचर मीटिंग जैसा माहौल अब लोगों को खूब हंसा रहा है.

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. यूजर्स जमकर मस्ती कर रहे हैं और अपना मजेदार एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं. किसी ने इसे 'पेरेंट्स-मैनेजर मीटिंग' बता दिया तो किसी को ये बिल्कुल स्कूल की पैरेंट-टीचर मीटिंग जैसा ही लगा. वीडियो में देखा जा सकता है​ कि एक दादी व्हीलचेयर पर मैनेजर से मिलने आई हैं. सामने खड़े मैनेजर साहब भी मुस्कुराकर दादी की बातें सुन रही हैं. पेरेंट्स बेटी के व्यवहार के बारे में पूछ रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को ध्यान अपनी ओर खींच लिया. ऐसा मोमेंट कम ही देखने को मिलता है. ऐसा लग रहा है जैसे माता पिता बच्चे के स्कूल में जाकर टीचर से बच्चे की शरारत के बारे में बात कर रहे हों. वीडियो देख यूजर्स भी मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने बताया कि उनके पापा ने भी उनके मैनेजर से उनके बारे में पूछा था कि ये क्या ये जॉब के लायक है या नहीं? इसके अलावा एक यूजर ने लिखा, अगर मेरी मां को मौका मिला तो वह भी वही करेंगी. कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने खूब हंसी वाले इमोजी सेंड किए हैं.

यह भी पढ़ें: संस्कृत में गाया धुरंधर-2 का ये गाना, रातोंरात वायरल हो गई लड़की, क्या आपने सुना है?

प्रोफेशनल माहौल में थोड़ा अजीब

इंडियन पेरेंट्स आमतौर पर बच्चों के करियर और व्यवहार को लेकर काफी सजग और चिंता में रहते हैं. उनको इस बात की चिंता सताती है कि बच्चा घर से दूर सही माहौल में रह रहा है या नहीं. हालांकि, ऑफिस जैसे प्रोफेशनल माहौल में यह थोड़ा अजीब है, शायद इसी लिए ये मोमेंट लोगों को काफी मजेदार लग रही है.

किसने पोस्ट किया वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @_girlwithprettiestlife_ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 5.7 लाख से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. इतना ही नहीं, खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 18 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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