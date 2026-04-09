शिक्षा के नाम पर 'लूट'! क्लास 2 की बुक्स के लिए मांगे जा रहे इतने रुपये; वायरल वीडियो ने खोली प्राइवेट स्कूलों की पोल

इन दिनों सोशल मीडिया पर स्कूलों की मनमानी और किताबों के बढ़ते दामों को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है. देश के अलग-अलग शहरों के लोग अपनी परेशानी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं कि कैसे स्कूल मैटेरियल के नाम पर उनकी जेबें खाली की जा रही हैं. एक वायरल वीडियो ने इस पूरे 'एजुकेशन माफिया' के खेल को बेनकाब कर दिया है, जिसमें एक पिता अपनी बेबसी और गुस्सा जाहिर करते नजर आ रहे हैं. यह स्थिति केवल एक शहर की नहीं है, बल्कि देश के कई हिस्सों में अभिभावक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भारी-भरकम बिल चुकाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है.

क्या 9,000 रुपये की हैं दूसरी क्लास की किताबें?

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति अपने हाथों में किताबों का एक भारी बंडल थामे खड़ा है और सिस्टम की पोल खोल रहा है. वह बताता है कि शिक्षा विभाग के दावों के विपरीत, हकीकत कुछ और ही है. विभाग ने कहा था कि अभिभावक कहीं से भी किताबें खरीद सकते हैं, लेकिन असलियत यह है कि प्राइवेट स्कूलों की किताबें केवल उनके द्वारा तय किए गए खास वेंडरों के पास ही मिलती हैं. वह व्यक्ति अपना दुख शेयर करते हुए कहता है, "जरा देखिए, मैं अपने बच्चे के लिए लगभग 30 किलो वजन का बोझ उठा रहा हूं और दूसरी कक्षा की किताबों का बिल 9000 रुपये आया है."

क्यों बेबस हैं अभिभावक और प्रशासन मौन?

वीडियो में शख्स आगे बताता है कि लूट का यह खेल यहीं खत्म नहीं होता. अलग-अलग परिवारों के लिए यह बिल 10000 से 12000 रुपये तक पहुंच रहा है. दुकानदार पहले से ही बिल प्रिंट करके रखते हैं और उनका काम सिर्फ पैसे लेना और किताबें थमाना रह गया है. अभिभावक परेशान हैं क्योंकि वे न तो विरोध कर सकते हैं और न ही इन बढ़े हुए दामों पर सवाल उठा सकते हैं. उन्हें मजबूरी में वही रकम चुकानी पड़ती है जो बिल पर लिखी होती है. ताज्जुब की बात यह है कि न तो स्कूल प्रबंधन और न ही शिक्षा विभाग इस गंभीर मुद्दे पर कुछ बोल रहा है.

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Hey! Quick question - could you share the total cost of books for your kids this new academic year? If it’s not too much trouble, I’d really appreciate a copy of the receipt too. Also, if you have any extra thoughts, a short video, or even a tweet about it, I’d love to amplify… https://t.co/m6xlmum2NR — Piyush Rai (@Benarasiyaa) April 6, 2026

क्या लखनऊ में भी है यही हाल?

किताबों के दामों का यह आतंक सिर्फ चंडीगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि लखनऊ जैसे शहरों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं. सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक लिस्ट के अनुसार, लखनऊ के एक निजी स्कूल में कक्षा 1 की किताबों का कुल खर्च 4359 रुपये बताया गया है. पीयूष राय नामक यूजर द्वारा शेयर की गई यह जानकारी बताती है कि कैसे छोटे बच्चों की पढ़ाई का आधार ही इतना महंगा कर दिया गया है. अभिभावकों का कहना है कि प्रशासन को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि यह सीधे तौर पर जनता के भरोसे और उनकी गाढ़ी कमाई के साथ खिलवाड़ है.

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क्या डिजिटल विकल्प और जवाबदेही है जरूरी?

इस वायरल पोस्ट पर यूजर्स की भी तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि सार्वजनिक धन और विश्वास को हल्के में नहीं लिया जा सकता. वहीं, एक अन्य यूजर ने सुझाव दिया कि क्यों न किताबों को डिजिटल कर दिया जाए ताकि लोग खुद प्रिंट ले सकें और इस लूट से बच सकें. कुल मिलाकर, यह मामला जवाबदेही का है. जब तक स्कूलों और वेंडरों की इस मिलीभगत पर लगाम नहीं लगेगी, तब तक अभिभावक इसी तरह डकैती का शिकार होते रहेंगे. अब देखना यह है कि प्रशासन इस 'शिक्षा के व्यापार' को रोकने के लिए क्या कदम उठाता है?

नोट: इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर आधारित है. जी न्यूज हिंदी किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.