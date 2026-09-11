/मां बनने के बाद भी दीपिका-आलिया-प्रियंका ने की धाकड़ वापसी, परिणीति चोपड़ा ने प्रेग्नेंसी-करियर पर खुलेआम रखी बात

बॉलीवुड में एक टाइम था जब माना जाता था कि अगर किसी हीरोइन ने शादी कर ली या वो मां बन गई, तो समझो उसका करियर खत्म. लेकिन अब हवा का रुख बदल चुका है. आज की जेनरेशन की एक्ट्रेसेस ने इस सोच को उखाड़ फेंका है. परिणीति चोपड़ा अपनी नई नेटफ्लिक्स सीरीज Shaque: Trust No One से OTT डेब्यू करने जा रही हैं. इस सीरीज के ट्रेलर लॉन्च पर जब परिणीति पहुंचीं, तो उन्होंने इंडस्ट्री और ऑडियंस के इस बदलते माइंडसेट पर ऐसी बात कह दी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
परिणीति चोपड़ा ने ट्रेलर लॉन्च के दौरान पुराने जमाने की एक्ट्रेसेस के स्ट्रगल को याद किया. उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद है कि एक दौर में एक्ट्रेसेस को मां बनने की कीमत अपना करियर गंवाकर चुकानी पड़ती थी. उस समय शायद ऑडियंस स्क्रीन पर मां बन चुकी एक्ट्रेसेस को देखने के लिए वैसी एक्साइटमेंट नहीं दिखाती थी. लेकिन आज की जनरेशन बहुत अलग है. अब लोग किसी एक्ट्रेस को सिर्फ इसलिए खारिज या कैंसिल नहीं करते क्योंकि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है.
अपनी बात को साबित करने के लिए परिणीति ने इंडस्ट्री की टॉप हसीनाओं का नाम लिया. उन्होंने अपनी बहन प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट का जिक्र करते हुए कहा कि ये सभी आज मां बनने के बाद भी अपने करियर के पीक पर हैं. प्रियंका वेस्ट में धमाकेदार काम कर रही हैं, जबकि दीपिका और आलिया भारत में एक से बढ़कर एक हिट्स दे रही हैं. परिणीति का मानना है कि मां बनने के बाद ये सभी एक्ट्रेसेस पहले से भी ज्यादा शानदार और क्वालिटी काम कर रही हैं.
@ParineetiChopra Talk About Her Life & Work on Trailer Launch Live Of #Shaque Series Release on @NetflixIndia in 24th Sep. https://t.co/cRYbqd6wEuhttps://t.co/TQzFXzlcGT
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जब परिणीति से उनके पर्सनल थॉट्स पूछे गए, तो उन्होंने साफ कहा कि अगर वो कल को मां बनती हैं, तो सिर्फ इस वजह से काम करना कभी बंद नहीं करेंगी. एक बच्चे को दुनिया में लाना बहुत खूबसूरत अहसास है और इस वजह से अगर किसी को काम मिलना बंद हो जाए, तो इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि यह सप्लाई और डिमांड का खेल है. अगर ऑडियंस आज नई कहानियां देखना चाहती है और मां बन चुकीं एक्ट्रेसेस को स्वीकार कर रही है, तो डायरेक्टर्स और राइटर्स भी उनके लिए बेहतरीन रोल लिख रहे हैं.
#ParineetiChopra talks about how #RaghavChadha is the most protective father, and how he takes care of both their child and the family, at the trailer launch of #ShaqueTrustNoOne.#FilmfareLens pic.twitter.com/S4rJ0MHAfx
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अगर बात परिणीति की आने वाली सीरीज की करें, तो यह नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर है. इसे रेन्सिल डी'सिल्वा और सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ने मिलकर क्रिएट किया है. इस शो की कहानी भरोसे और शक के बीच झूलती एक ऐसी लाइन पर टिकी है, जहां हर रिश्ता सवालों के घेरे में आ जाता है. मेकर्स का दावा है कि यह सीरीज दर्शकों को अपनी स्क्रीन से बांधकर रखेगी और इसमें हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा.
दमदार स्टारकास्ट से सजी है सीरीज
इस सीरीज में परिणीति चोपड़ा के साथ-साथ कई बेहतरीन एक्टर्स नजर आने वाले हैं. इसमें सोनी राजदान, अनूप सोनी, जेनिफर विंगेट, ताहिर राज भसीन, हरलीन सेठी, ध्रुव चौधरी और सुमीत व्यास जैसे बड़े नाम शामिल हैं. सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा का कहना है कि रेन्सिल की लिखी यह कहानी इतनी ग्रिपिंग थी कि वो इसे बनाने से खुद को रोक नहीं पाए. अब देखना होगा कि परिणीति का यह OTT डेब्यू फैंस को कितना पसंद आता है.