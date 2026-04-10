यहां है हड्डियों का महल! दफन हैं 60 लाख लोगों की लाशें, जिगरा हो तभी जाएं घूमने... वरना आ सकता है 'हार्ट अटैक'

पेरिस की सड़कों के ठीक नीचे एक ऐसी दुनिया बसी है जो किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है. इसे 'पेरिस कैटाकॉम्ब्स' कहा जाता है एक ऐसी विशाल सुरंग, जहां 60 लाख से ज्यादा इंसानों की हड्डियां और खोपड़ियां कलात्मक तरीके से दीवारों पर चुनी गई हैं. महीनों के रीस्ट्रक्चर के बाद मौत का यह रहस्यमयी गलियारा एक बार फिर टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है. 18वीं सदी में जब पेरिस के कब्रिस्तान लाशों से भर गए थे, तब एक 'प्रैक्टिकल सॉल्यूशन' के तौर पर इन हड्डियों को जमीन के नीचे पुरानी चूना पत्थर की खदानों में शिफ्ट किया गया था. लेकिन आज, यह दुनिया के सबसे डरावने और मशहूर 'डार्क टूरिज्म' स्थलों में से एक है.

नई लाइटिंग और बेहतर हवा के साथ, यह जगह अब और भी साफ और डरावनी दिखती है. आखिर क्यों लाखों लोगों को जमीन के इतने नीचे दफन करना पड़ा? और क्या वाकई यह जगह शापित है? आइए जानते हैं पेरिस के इस 'अंडरग्राउंड साम्राज्य' की पूरी हकीकत.

कैसे बनी ये खोपड़ियों की दुनिया?

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पेरिस की खूबसूरत सड़कों के नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. पेरिस कैटाकॉम्ब्स दुनिया के सबसे बड़े अंडरग्राउंड कब्रिस्तानों में से एक हैं, जहां लाखों लोगों की हड्डियां और खोपड़ियां रखी गई हैं. हाल ही में इसे मरम्मत के बाद फिर से खोल दिया गया है, जिससे यह जगह फिर से पर्यटकों के बीच चर्चा में आ गई है.

इस अनोखी जगह की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी, जब पेरिस के कब्रिस्तान पूरी तरह भर चुके थे. शहर के बीचों-बीच बने कब्रिस्तान स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहे थे. ऐसे में 1786 से प्रशासन ने शवों को शहर के नीचे मौजूद पुरानी चूना पत्थर की खदानों में शिफ्ट करना शुरू किया. धीरे-धीरे यह जगह एक अनोखी और डरावनी पहचान बन गई.

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यहां कितने लोगों के अवशेष हैं?

आज कैटाकॉम्ब्स में करीब 60 लाख लोगों के अवशेष मौजूद हैं. लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन्हें सिर्फ रखा नहीं गया, बल्कि सजाया भी गया है. खोपड़ियों और हड्डियों को दीवारों की तरह जमाकर अलग-अलग पैटर्न बनाए गए हैं, जो देखने में एक साथ खूबसूरत और डरावने लगते हैं.

क्या यहां घूमना सच में डरावना है?

जब आप इन सुरंगों से गुजरते हैं, तो हर तरफ खोपड़ियों की दीवारें नजर आती हैं. 19वीं सदी में इन्हें खास तरीके से सजाया गया, जिनमें कुछ जगहों पर विचारशील बातें और कोट्स भी लिखे गए हैं. यहां का माहौल ऐसा लगता है जैसे आप किसी हॉरर फिल्म या गॉथिक कहानी का हिस्सा बन गए हों.

फिर दोबारा खोला गया?

कैटाकॉम्ब्स का वातावरण काफी नाजुक है. यहां लगभग 90% नमी रहती है, जिससे हड्डियां धीरे-धीरे खराब हो सकती हैं. हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और बैक्टीरिया का असर भी बढ़ता है. इसी वजह से इसे कुछ महीनों के लिए बंद किया गया था. अब यहां नई एयर सिस्टम और बेहतर लाइटिंग लगाई गई है, ताकि इस ऐतिहासिक जगह को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके.

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क्यों बढ़ रहा है डार्क टूरिज्म का क्रेज?

आजकल लोग सिर्फ खूबसूरत जगहें ही नहीं, बल्कि इतिहास और रहस्य से जुड़ी जगहों को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं. पेरिस कैटाकॉम्ब्स भी ऐसी ही डार्क टूरिज्म साइट है, जहां मौत और इतिहास का अनोखा मेल देखने को मिलता है. यह अनुभव सिर्फ घूमने का नहीं, बल्कि अतीत को करीब से महसूस करने का मौका देता है.

क्या आपको यहां जाना चाहिए?

अगर आप कुछ अलग और यादगार देखना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए खास हो सकती है. पेरिस को 'सिटी ऑफ रोमांस' कहा जाता है, लेकिन कैटाकॉम्ब्स उसका एक ऐसा चेहरा दिखाते हैं, जो रहस्यमयी, डरावना और फिर भी अजीब तरह से खूबसूरत है.