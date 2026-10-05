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पेरिस की जिंदगी छोड़ मुंबई आया फ्रांसीसी लड़का: 3 हफ्तों में ट्रैफिक-उमस ने सिखाए जिंदगी के 3 सबक; फिर भी हुआ शहर का दीवाना

पेरिस की आरामदायक जिंदगी छोड़कर 23 साल का फ्रांसीसी लड़का निको नौकरी के लिए मुंबई आ गया. भारत पहुंचे उसे अभी सिर्फ तीन हफ्ते हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में ही शहर ने उसके सामने जिंदगी की एक अलग तस्वीर रख दी. ट्रैफिक, उमस, दूरी और रोज की भागदौड़ ने उसे हैरान किया, लेकिन इन सबके बीच उसे मुंबई की चाय, खाना और यहां की जिंदगी भी पसंद आने लगी.

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 05, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Oct 05, 2026, 07:15 AM IST
पेरिस की जिंदगी छोड़ मुंबई आया फ्रांसीसी लड़का: 3 हफ्तों में ट्रैफिक-उमस ने सिखाए जिंदगी के 3 सबक; फिर भी हुआ शहर का दीवाना
Image Credit: Image credit: instagram/@nico_in_mumbai

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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