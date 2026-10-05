/पेरिस की जिंदगी छोड़ मुंबई आया फ्रांसीसी लड़का: 3 हफ्तों में ट्रैफिक-उमस ने सिखाए जिंदगी के 3 सबक; फिर भी हुआ शहर का दीवाना

किसी विदेशी के लिए हजारों किलोमीटर दूर जाकर एक बिल्कुल नए शहर में बसना आसान फैसला नहीं होता. खासकर तब, जब वह शहर मुंबई हो, जहां जिंदगी की रफ्तार पहली नजर में ही किसी को भी चौंका सकती है. लेकिन 23 साल के निको ने यही फैसला लिया. पेरिस में रहने वाले निको मुंबई में फाइनेंस की नौकरी करने आए हैं. उन्हें भारत आए अभी सिर्फ तीन हफ्ते हुए हैं.
इस दौरान उन्होंने मुंबई को बाहर से देखने के बजाय यहां की रोजमर्रा की जिंदगी को करीब से महसूस करने की कोशिश की. इसी अनुभव को उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया. निको ने अपनी पोस्ट का टाइटल रखा, 'मुंबई आने से पहले किसी ने मुझे ये तीन बातें नहीं बताईं.' इसके बाद उन्होंने शहर को लेकर अपने अनुभव बताए, जो अब लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
निको की पहली सीख दूरी को लेकर है. पेरिस में अगर कोई जगह पांच किलोमीटर दूर हो तो शायद आपको लगेगा कि वहां पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा. लेकिन मुंबई आने के बाद निको को पता चला कि यहां दूरी सिर्फ किलोमीटर से नहीं नापी जाती. उनके अनुसार, अगर मुंबई में कोई कहता है कि जगह सिर्फ पांच किलोमीटर दूर है तो इसे सुनकर तुरंत खुश होने की जरूरत नहीं है. उस पांच किलोमीटर को तय करने में ट्रैफिक के हिसाब से काफी समय लग सकता है. यहां किसी जगह की दूरी पूछने का मतलब सिर्फ यह जानना नहीं है कि वह कितने किलोमीटर दूर है. असली सवाल यह है कि वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा.
मुंबई की दूसरी चीज जिसने निको को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वह है शहर का ट्रैफिक. यहां रोज का सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का मामला नहीं है. ट्रैफिक आपकी पूरे दिन की प्लानिंग बदल सकता है. निको के अनुभव में अब दिन की प्लानिंग सिर्फ ऑफिस के काम या मीटिंग के हिसाब से नहीं होती. आपको यह भी सोचना पड़ता है कि किस समय निकलना है, रास्ते में कितना ट्रैफिक मिलेगा और किसी जगह पहुंचने में कितना वक्त लग सकता है. इसके साथ मुंबई की उमस और गर्मी भी उनके लिए नया अनुभव है. पेरिस के मौसम से बिल्कुल अलग माहौल में खुद को ढालना उनके लिए एक अलग तरह की चुनौती बन गया है.
मुंबई में निको को सिर्फ ट्रैफिक और गर्मी ही नहीं मिली. इस शहर ने उन्हें अपने छोटे-छोटे सुख भी दिखाए. उनके मुताबिक, यहां नुक्कड़ की चाय और अच्छा खाना भी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है. शहर की भागदौड़ के बीच चाय की छोटी सी दुकान पर कुछ मिनट रुकना उनके लिए नया अनुभव है. इसी तरह मुंबई में अलग-अलग तरह का खाना तलाशना भी उनकी नई दिनचर्या का हिस्सा बन गया है. शायद यही वजह है कि मुंबई को लेकर निको की कहानी सिर्फ शिकायतों की कहानी नहीं है. उन्होंने मुश्किलों के साथ उन चीजों का भी जिक्र किया, जो उन्हें इस शहर के करीब ला रही हैं.
निको की तीसरी सीख शायद सबसे दिलचस्प है. मुंबई आने के बाद उनके लिए 'नॉर्मल लाइफ' का मतलब ही बदल गया है. पेरिस में जिन चीजों को वह सामान्य मानते थे, मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी ने उन्हें नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया. यहां हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है. कभी रास्ते में ट्रैफिक, कभी भीड़, कभी गर्मी और कभी किसी अनजान जगह की तलाश. मुंबई आपको लगातार अपने हिसाब से ढलने के लिए मजबूर करती है. निको के लिए यह बदलाव आसान नहीं रहा, लेकिन वह इसे एक नए अनुभव की तरह देख रहे हैं.
मुंबई में तीन हफ्ते बिताने के बाद भी निको खुद को इस शहर का एक्सपर्ट नहीं मानते. वह अभी भी कई बार रास्ता भटक जाते हैं. उन्हें हिंदी भी पूरी तरह नहीं आती और वह धीरे-धीरे भाषा के कुछ शब्द सीख रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद उनका उत्साह कम नहीं हुआ है. वह हर हफ्ते मुंबई में कोई नई जगह देखने की कोशिश कर रहे हैं. नए लोगों से मिल रहे हैं और शहर को समझने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब जिस शहर में शुरुआत में ट्रैफिक और उमस सबसे ज्यादा नजर आई, अब उसी शहर के दूसरे रंग भी उन्हें दिखाई देने लगे हैं.
सोशल मीडिया पर जब लोगों ने निको से पूछा कि आखिर पेरिस जैसी जगह छोड़कर कोई मुंबई क्यों आएगा, तो उन्होंने इसका सीधा जवाब दिया. उनके लिए वजह सिर्फ नौकरी नहीं है. वह बेहतरीन करियर के साथ भारत की संस्कृति को करीब से महसूस करना चाहते हैं. हजारों किलोमीटर दूर आकर एक नए देश में रहना उनके लिए एक तरह का सीखने का अनुभव भी है. निको के लिए मुंबई सिर्फ ऑफिस जाने और वापस आने की जगह नहीं है. वह शहर को समझना चाहते हैं, यहां की जिंदगी देखना चाहते हैं और अपने अनुभव खुद बनाना चाहते हैं.
मुंबई के बारे में निको ने जो सबसे खूबसूरत बात कही, वह शायद इन सारी परेशानियों के बाद आती है. ट्रैफिक, गर्मी, उमस, भीड़ और लंबी दूरी जैसी चीजों के बावजूद उन्हें लगता है कि आपको इस सब से भी प्यार हो सकता है. यही मुंबई की खासियत है. पहली नजर में यह शहर थका देने वाला लग सकता है, लेकिन कुछ वक्त यहां रहने के बाद इसकी रफ्तार में भी एक अलग तरह की लय महसूस होने लगती है. निको अभी मुंबई में नए हैं. तीन हफ्ते किसी शहर को पूरी तरह समझने के लिए बहुत कम वक्त है. लेकिन इतने समय में ही उन्हें यह समझ आ गया है कि मुंबई को सिर्फ उसकी परेशानियों से नहीं समझा जा सकता.
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