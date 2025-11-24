Advertisement
दुनिया का सबसे अजीब ऑफर; अब आम लोग भी बन सकेंगे सितारों के पड़ोसी, सरकार दे रही मशहूर हस्तियों की कब्र के पास दफन होने का मौका!

पेरिस ने अनोखी लॉटरी स्कीम शुरू की है, जिसमें लोग मशहूर कलाकारों और हस्तियों की कब्र के बगल में अपनी अंतिम विश्राम-स्थली चुन सकते हैं. लगभग 4 लाख रुपये में मिलने वाला यह ‘Afterlife Celebrity Pass’ सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहा है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 24, 2025, 07:28 AM IST
सोचिए… जिंदगी भर जिन सितारों को हम पर्दे पर देखते हैं, उनके गाने सुनते हैं, उनकी कहानियां पढ़ते हैं, अगर मौका मिले कि मौत के बाद हमारी आखिरी ‘जगह’ उन्हीं के बगल में बने तो? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन पेरिस में यह हकीकत बन चुकी है. यहां की स्थानीय सरकार ने ऐसा ऑफर लॉन्च कर दिया है, जिसे लोग मजाक में ‘Afterlife Celebrity Pass’ तक कह रहे हैं. यह ऑफर इतना अनोखा है कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. लोग इसे इतिहास का सबसे अजीब, लेकिन सबसे रोमांचक प्रस्ताव बता रहे हैं. चलिए जानते हैं आखिर यह स्कीम है क्या और लोग इसके पीछे क्यों पागल हो रहे हैं.

 पेरिस सरकार की अनोखी स्कीम

फ्रांस की राजधानी पेरिस ने एक चौंकाने वाला ऑफर शुरू किया है. नगरपालिका ने एक लॉटरी स्कीम लॉन्च की है, जिसमें लोग अपनी मौत से पहले यह चुन सकते हैं कि उनकी कब्र कहां बनेगी. मजे की बात यह है कि यह जगह किसी मशहूर लेखक, संगीतकार या कलाकार की कब्र के बिलकुल बगल में हो सकती है. इस स्कीम ने दुनिया भर में चर्चा बटोरी है और लोग इसे पेरिस का सबसे अनोखा और साहसी निर्णय बता रहे हैं. कई लोग इसे ‘आखिरी नेबरहुड अपग्रेड’ तक कह रहे हैं. इस स्कीम की घोषणा होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है.

 तीन फेमस कब्रगाहें

यह लॉटरी स्कीम पेरिस की तीन सबसे प्रतिष्ठित कब्रगाहों पर लागू की गई है, पेरिस Lachaise, Montparnasse और Montmartre. ये वे जगहें हैं जहां ऑस्कर वाइल्ड, जिम मॉरिसन, एडिथ पियाफ जैसे लेजेंड दफन हैं. इन कब्रिस्तानों को देखने हर साल लाखों लोग आते हैं. कल्पना कीजिए, जिनकी याद में आज भी लोग फूल चढ़ाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, उनके ठीक पास किसी आम इंसान की अंतिम जगह तय हो सकती है. यही वजह है कि पेरिस की यह पेशकश दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गई है और लोग इसे एक तरह की ‘सेलिब्रिटी आफ्टरलाइफ नेबरहुड’ कह रहे हैं.

 कीमत भी है ‘प्रीमियम’, मेंटेनेंस भी आपकी जिम्मेदारी

अगर कोई इस ‘सेलिब्रिटी-नेबर’ ऑफर में दिलचस्पी रखता है, तो उसे जेब थोड़ी भारी रखनी होगी. सरकार के अनुसार, लगभग 4,000 यूरो यानी करीब 4 लाख रुपये में मशहूर हस्तियों की कब्र के पास जगह खरीदी जा सकती है. लेकिन इसके साथ एक शर्त भी है. कब्र की देखभाल की जिम्मेदारी भी खरीदार की होगी. यानी यह आखिरी घर भी किसी प्रीमियम लोकेशन की प्रॉपर्टी से कम नहीं है. फर्क बस इतना है कि यहां के रहने वाले कभी शिफ्ट नहीं होते. लोग इस अनोखे खर्च को लेकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं और इसे ‘VIP RIP ज़ोन’ तक कह रहे हैं.

