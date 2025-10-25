छठ पूजा पर Parle-G का 'आंसू ला देने वाला' ऐड हुआ वायरल; बच्चे की सादगी ने ऐसे जीता दिल कि देखकर रो पड़ेंगे आप

छठ पूजा के इस पावन मौके पर सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. इस वीडियो में ना कोई बड़ा सितारा है, ना कोई भव्य सेटअप, बस एक छोटे बच्चे की मासूमियत और उसकी चाची के लिए प्यार दिखाया गया है. हर साल सूरज की लालिमा और घाटों की रौनक से जुड़ा यह त्योहार इस बार Parle G के छोटे से बिस्किट ब्रांड के जरिए बड़े पैमाने पर भावनाओं में रंग भर गया. वीडियो में त्योहार की गहराई और भारतीय मूल्यों को बेहद प्यारे तरीके से पेश किया गया है.

कहानी जो सबके दिल में उतर गई

Parle G के इस विज्ञापन की कहानी बेहद सरल लेकिन असरदार है. वीडियो में एक छोटा लड़का अपनी गर्भवती चाची की उदासी महसूस करता है. डॉक्टर ने उन्हें भीड़ में जाने से मना किया है, इसलिए वे इस बार छठ पूजा का व्रत नहीं कर पा रही हैं. चाची के मायूस चेहरे को देखकर लड़के का दिल बैठ जाता है और वह सोचता है, “अगर चाची घाट नहीं जा सकतीं, तो घाट ही घर आ जाए.” यह मासूम विचार वीडियो को बाकी त्योहार विज्ञापनों से अलग बनाता है.

बच्चे की मासूम सोच, घर में ही बनाया घाट

लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर के बाहर ही मिट्टी, फूल, गन्ने और पानी से एक छोटा-सा छठ घाट बनाता है. वे दीपक जलाते हैं और अरघ्य देने की तैयारी करते हैं. जब चाची यह नज़ारा देखती हैं, तो उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं. इस पल से यह संदेश मिलता है कि छोटे इशारों और प्यार से भी बड़े जश्न और खुशियां बनाई जा सकती हैं. वीडियो में बच्चे की मासूमियत और सरलता ने दर्शकों को भावुक कर दिया है.

Kudos to Parle for a heartwarming Chhath Puja ad. What an amazing way to promote our regional Hindu festivals pic.twitter.com/pC4jvLMrmu — Alpaca Girl (@Alpakanya) October 23, 2025

सोशल मीडिया पर वायरल और लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर इसे हजारों लोगों ने शेयर किया और खूब सराहा. लोग कह रहे हैं, “छोटे बच्चे की मासूम सोच ने दिल छू लिया.” कई यूजर्स ने इसे भारतीय त्योहारों की सादगी और पारिवारिक मूल्यों की याद दिलाने वाला बताया. Parle G ने इस ऐड के जरिए दिखाया कि महंगे सेटअप और सेलिब्रिटी के बिना भी एक साधारण कहानी लोगों के दिल में जगह बना सकती है. वीडियो ने छठ पूजा के उत्सव में सादगी और भावनाओं का नया रंग भर दिया है.