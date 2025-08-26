पारले जी की कीमत 400 रुपये! आलू भुजिया, बिरयानी मसाला... विदेश में भारत के स्नैक्स इतने महंगे क्यों?

Indian Masala in Walmart: विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए खाने-पीने की चीजें केवल पेट भरने का जरिया नहीं होतीं, बल्कि ये उनके लिए यादों और अपनापन का स्वाद भी लेकर आती हैं. बिरयानी और बटर चिकन तो ज्यादातर रेस्टोरेंट में मिल जाते हैं, लेकिन असली खुशी तब होती है जब चाय के साथ पारले-जी या हल्दीराम की आलू भुजिया जैसी देसी स्नैक्स दिख जाएं. हाल ही में डलास (अमेरिका) के वॉलमार्ट से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसने भारतीयों के दिल को छू लिया.

वॉलमार्ट में कैसे बना मिनी इंडिया?

वीडियो में दिखाया गया कि डलास के वॉलमार्ट की शेल्फ़ पर भारतीय स्नैक्स और पैकेज्ड फूड्स ऐसे सजे थे जैसे कोई मिनी देसी स्टोर हो. पारले-जी, बिस्किट्स, फरसान, रेडी-टू-ईट पैक्स, नमकीन और मसाले – सब कुछ वहां मौजूद था. कंटेंट क्रिएटर ने सबसे पहले रॉयल मसूर दाल और मूंग दाल दिखाईं जिनकी कीमत 4 डॉलर यानी करीब 350 रुपये थी. वहीं, खट्टा-मीठा नमकीन और आलू भुजिया भी इसी रेंज में रखे थे.

कौन-कौन से प्रोडक्ट्स दिखे वीडियो में?

वीडियो में दिखाया गया कि पारले हाइड एंड सीक बिस्किट्स 4.50 डॉलर यानी लगभग 400 रुपये में बिक रहे थे. मसालों की सेक्शन में शान बिरयानी मसाला, तंदूरी मसाला, फ्राइड फिश मसाला और बटर चिकन सॉस जैसी चीजें उपलब्ध थीं. रेडी-टू-ईट बिरयानी भी केवल 3 डॉलर (करीब 260 रुपये) में मिल रही थी.

लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही?

इस वीडियो पर लोगों ने खूब रिएक्ट किया. किसी ने लिखा, “वाह, कितना महंगा है.” तो किसी ने मजाक में लिखा, “पटेल भाई सब कुछ डबल प्राइस में बेच रहे हैं.” एक यूजर ने कहा, “इंडिया में 500 रुपये में कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन अमेरिका में 96 डॉलर की कमाई में तो काफी कुछ खरीदा जा सकता है.” वहीं, कुछ ने लिखा कि कनाडा की तुलना में ये दाम ज्यादा लगते हैं.

हालांकि प्राइस इंडिया से ज्यादा है, लेकिन यूएस जैसे देशों में न्यूनतम वेतन 7.25 डॉलर (करीब 580 रुपये प्रति घंटे) है. ऐसे में वहां रहने वाले लोग इन स्नैक्स को आराम से खरीद लेते हैं. प्रवासी भारतीयों के लिए ये प्रोडक्ट्स केवल खाने की चीजें नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा कनेक्शन भी हैं.