पारले जी की कीमत 400 रुपये! आलू भुजिया, बिरयानी मसाला... विदेश में भारत के स्नैक्स इतने महंगे क्यों?
Advertisement
trendingNow12896724
Hindi Newsजरा हटके

पारले जी की कीमत 400 रुपये! आलू भुजिया, बिरयानी मसाला... विदेश में भारत के स्नैक्स इतने महंगे क्यों?

Indian Snacks In Abroad: बिरयानी और बटर चिकन तो ज्यादातर रेस्टोरेंट में मिल जाते हैं, लेकिन असली खुशी तब होती है जब चाय के साथ पारले-जी या हल्दीराम की आलू भुजिया जैसी देसी स्नैक्स दिख जाएं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 26, 2025, 07:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पारले जी की कीमत 400 रुपये! आलू भुजिया, बिरयानी मसाला... विदेश में भारत के स्नैक्स इतने महंगे क्यों?

Indian Masala in Walmart: विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए खाने-पीने की चीजें केवल पेट भरने का जरिया नहीं होतीं, बल्कि ये उनके लिए यादों और अपनापन का स्वाद भी लेकर आती हैं. बिरयानी और बटर चिकन तो ज्यादातर रेस्टोरेंट में मिल जाते हैं, लेकिन असली खुशी तब होती है जब चाय के साथ पारले-जी या हल्दीराम की आलू भुजिया जैसी देसी स्नैक्स दिख जाएं. हाल ही में डलास (अमेरिका) के वॉलमार्ट से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसने भारतीयों के दिल को छू लिया.

यह भी पढ़ें: दोस्तों संग रील बना रहा था ये यूट्यूबर, अचानक आया तेज पानी और एक झटके में बहा ले गया; कैमरे में रिकॉर्ड हुआ सबकुछ

वॉलमार्ट में कैसे बना मिनी इंडिया?

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में दिखाया गया कि डलास के वॉलमार्ट की शेल्फ़ पर भारतीय स्नैक्स और पैकेज्ड फूड्स ऐसे सजे थे जैसे कोई मिनी देसी स्टोर हो. पारले-जी, बिस्किट्स, फरसान, रेडी-टू-ईट पैक्स, नमकीन और मसाले – सब कुछ वहां मौजूद था. कंटेंट क्रिएटर ने सबसे पहले रॉयल मसूर दाल और मूंग दाल दिखाईं जिनकी कीमत 4 डॉलर यानी करीब 350 रुपये थी. वहीं, खट्टा-मीठा नमकीन और आलू भुजिया भी इसी रेंज में रखे थे.

 

 

कौन-कौन से प्रोडक्ट्स दिखे वीडियो में?

वीडियो में दिखाया गया कि पारले हाइड एंड सीक बिस्किट्स 4.50 डॉलर यानी लगभग 400 रुपये में बिक रहे थे. मसालों की सेक्शन में शान बिरयानी मसाला, तंदूरी मसाला, फ्राइड फिश मसाला और बटर चिकन सॉस जैसी चीजें उपलब्ध थीं. रेडी-टू-ईट बिरयानी भी केवल 3 डॉलर (करीब 260 रुपये) में मिल रही थी.

यह भी पढ़ें: मैं श्राप देता हूं, आप अगले जन्म में कुत्ता बनोगे... आखिर शेयर होल्डर्स को क्यों आया गुस्सा? LIVE मीटिंग हुई रिकॉर्ड

लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही?

इस वीडियो पर लोगों ने खूब रिएक्ट किया. किसी ने लिखा, “वाह, कितना महंगा है.” तो किसी ने मजाक में लिखा, “पटेल भाई सब कुछ डबल प्राइस में बेच रहे हैं.” एक यूजर ने कहा, “इंडिया में 500 रुपये में कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन अमेरिका में 96 डॉलर की कमाई में तो काफी कुछ खरीदा जा सकता है.” वहीं, कुछ ने लिखा कि कनाडा की तुलना में ये दाम ज्यादा लगते हैं.

हालांकि प्राइस इंडिया से ज्यादा है, लेकिन यूएस जैसे देशों में न्यूनतम वेतन 7.25 डॉलर (करीब 580 रुपये प्रति घंटे) है. ऐसे में वहां रहने वाले लोग इन स्नैक्स को आराम से खरीद लेते हैं. प्रवासी भारतीयों के लिए ये प्रोडक्ट्स केवल खाने की चीजें नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा कनेक्शन भी हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Parle G

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: आज रिटायर होगा भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान, लखनऊ में अखिलेश से मिलेंगे सुदर्शन रेड्डी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: आज रिटायर होगा भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान, लखनऊ में अखिलेश से मिलेंगे सुदर्शन रेड्डी
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
Monsoon Alert
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
DNA
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
Varaha Jayanti 2025
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
Ramabhadracharya
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
DNA
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
DNA
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
DNA Analysis
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
Varaha
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; NCRB की रिपोर्ट
dowry deaths rate
निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; NCRB की रिपोर्ट
;