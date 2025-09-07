Video: चाचा चौधरी की तरह है तोते का दिमाग! मुकाबले में ऐसे मारी बाजी; देखें मजेदार वीडियो
Video: चाचा चौधरी की तरह है तोते का दिमाग! मुकाबले में ऐसे मारी बाजी; देखें मजेदार वीडियो

Clever Parrot Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तोते की चालाकी देखकर आप भी कहेंगे कि क्या बात है. इतना चतुर-चालाक तोता आपका दिल जीत सकता है. आइए वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 01:23 PM IST
Video: चाचा चौधरी की तरह है तोते का दिमाग! मुकाबले में ऐसे मारी बाजी; देखें मजेदार वीडियो

Clever Parrot Video: सबसे समझदार पक्षियों में तोते की गिनती भी सबसे पहले की जाती है. कौवे के बाद तोता ही सबसे समझदार पक्षी माना जाता है. इंसानों की तरह कुछ तोते बोल भी समझ सकते हैं. बातों को समझना, जानना, नकल करना जैसे कई काम एक तोता कर सकता है. अपनी तरह-तरह की हरकतों से तोता किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है. इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तोते को इतनी समझदारी के साथ खेलते हुए देखा जा रहे है कि आप भी कहेंगे- ये तो भाई चतुर-चालाक पक्षी है.

फुर्तीला और तेज दिमाग वाला तोता

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देख सकते हैं कि दो तोते हैं जिनमें से एक इतना समझदार है कि हारते-हारते आखिर में जीत जाता है. अपनी फुर्ती और तेज दिमाग का इस्तेमाल करके मुकाबले में जीत अपने नाम कर लेता है. चाचा चौधरी जैसे दिमाग वाला तोता है मुकाबले के दौरान अपना लक्ष्य तो पूरा कर ही लेता है, साथ ही दूसरे तोते को बुरी तरह हराने के लिए चालाकी करता है.

वीडियो में क्या दिखा

सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पर @_mannat_4u_ नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. इस वीडियो में देख सकते हैं कि दो तोते हैं और उनके लिए गेम तैयार की गई है. चोड़ियां उनके लिए छोटी रिंग की तरह है जिसे उठाकर उन्हें एक डंडे में डालना हैं जो सबसे पहले ऐसा कर लेगा वो ही विजेता कहलाएगा. दोनों में सबसे चतुर तोता एक साथ 5-6 चूड़ियां उठाकर लेकर आता है और उसे उस जगह रखता है जहां रखने के लिए कहा जाता है. इसके साथ चतुराई ये करता है कि दूसरे वाले तोते ने जो चूड़िया लाकर रखी होती है उसकी भी वहां से उठाकर अपने पास रख लेता है. इस तरह से मुकाबला जीत जाता है और दूसरा तोता मेहनत करने के बाद भी हार जाता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Krishna (@_mannat_4u_)

वीडियो को देखकर कहा जा सकता है कि कामयाब होने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं चतुराई भी जरूरी है. आपका स्मार्ट वर्क आपको सफलता दिला सकता है, लेकिन तोते की तरह हरकत मत कीजिएगा क्योंकि चतुराई के साथ ये एक दूसरे तोते के साथ छल करना है. वीडियो को साझा करने वाले ने लिखा है कि बहुत चालाक भाई. एक यूजर ने लिखा स्मार्ट वर्क.

