Video: चाचा चौधरी की तरह है तोते का दिमाग! मुकाबले में ऐसे मारी बाजी; देखें मजेदार वीडियो

Clever Parrot Video: सबसे समझदार पक्षियों में तोते की गिनती भी सबसे पहले की जाती है. कौवे के बाद तोता ही सबसे समझदार पक्षी माना जाता है. इंसानों की तरह कुछ तोते बोल भी समझ सकते हैं. बातों को समझना, जानना, नकल करना जैसे कई काम एक तोता कर सकता है. अपनी तरह-तरह की हरकतों से तोता किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है. इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तोते को इतनी समझदारी के साथ खेलते हुए देखा जा रहे है कि आप भी कहेंगे- ये तो भाई चतुर-चालाक पक्षी है.

फुर्तीला और तेज दिमाग वाला तोता

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देख सकते हैं कि दो तोते हैं जिनमें से एक इतना समझदार है कि हारते-हारते आखिर में जीत जाता है. अपनी फुर्ती और तेज दिमाग का इस्तेमाल करके मुकाबले में जीत अपने नाम कर लेता है. चाचा चौधरी जैसे दिमाग वाला तोता है मुकाबले के दौरान अपना लक्ष्य तो पूरा कर ही लेता है, साथ ही दूसरे तोते को बुरी तरह हराने के लिए चालाकी करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में क्या दिखा

सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पर @_mannat_4u_ नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. इस वीडियो में देख सकते हैं कि दो तोते हैं और उनके लिए गेम तैयार की गई है. चोड़ियां उनके लिए छोटी रिंग की तरह है जिसे उठाकर उन्हें एक डंडे में डालना हैं जो सबसे पहले ऐसा कर लेगा वो ही विजेता कहलाएगा. दोनों में सबसे चतुर तोता एक साथ 5-6 चूड़ियां उठाकर लेकर आता है और उसे उस जगह रखता है जहां रखने के लिए कहा जाता है. इसके साथ चतुराई ये करता है कि दूसरे वाले तोते ने जो चूड़िया लाकर रखी होती है उसकी भी वहां से उठाकर अपने पास रख लेता है. इस तरह से मुकाबला जीत जाता है और दूसरा तोता मेहनत करने के बाद भी हार जाता है.

वीडियो को देखकर कहा जा सकता है कि कामयाब होने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं चतुराई भी जरूरी है. आपका स्मार्ट वर्क आपको सफलता दिला सकता है, लेकिन तोते की तरह हरकत मत कीजिएगा क्योंकि चतुराई के साथ ये एक दूसरे तोते के साथ छल करना है. वीडियो को साझा करने वाले ने लिखा है कि बहुत चालाक भाई. एक यूजर ने लिखा स्मार्ट वर्क.

ये भी पढ़ें- Animal Video: बाघ और शेर की लड़ाई में बीच-बचाव करने आया कुत्ता और फिर... देखें वायरल वीडियो