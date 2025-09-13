तोता बना डेंटिस्ट! बच्ची का दांत निकलवाने के लिए ली गई मदद, वीडियो देखकर हिल जाएंगे

Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे कुछ वीडियो वायरल होते रहते हैं. जिन्हें देखकर हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें बच्ची का दांत तोते से निकलवाया जा रहा है और तोता अपनी चोंच से उस बच्ची के दांत को उखाड़ देता है. ये पल बच्ची के लिए काफी दर्दनाक होता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

क्यों निकलवाया दांत?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि एक बच्ची का आगे का दांत हिल रहा है. जोकि आराम से हिलाकर भी निकाला जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. इस दांत को उखाड़ने के लिए डेंटिस्ट की जगह पालतू तोते की मदद ली गई. तोता अपनी चोंच से इस दांत को पकड़ने की कोशिश कर रहा है. इस दौरान बच्ची चिल्लाती रहती है. वहां बच्ची के साथ एक लड़की भी मौजूद है जो शायद उसकी बड़ी बहन या मां है. वो अपने हाथ ये बच्ची के होठों को ऊपर करती है ताकि तोता आसानी से दांत को पकड़ सके.

तोता कैसे उखाड़ता है दांत?

इसके बाद इस तोते की चोंच में दांत फंस जाता है और ये तोता एक झटके में दांत को उखाड़ देता है. इससे बच्ची को काफी दर्द होता है और दांत निकलते ही वो रोने लगती है. जहां इस वीडियो के कमेंट्स सेक्शन में कुछ लोग हंसने वाला इमोजी सेंड कर रहे है, वहीं ज्यादातर लोग इसे देखकर चौंक गए हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, "फ्री का डेंटिस्ट." दूसरे यूजर ने लिखा, "कोई और तरीका नहीं है." तीसरे यूजर ने लिया, "धरती पर ये क्या हो रहा है." इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @javid_yosofi_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.