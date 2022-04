ट्रेन में बैठे यात्री ने रोजा खोलने के लिए मांगी चाय, पैंट्री मैन ने किया दिल छू लेने वाला काम

Iftar in Shatabdi Express: हावड़ा-रांची शताब्दी एक्सप्रेस में सवार एक यात्री शाहनवाज अख्तर को मंगलवार को उस समय सुखद आश्चर्य हुआ, जब ट्रेन में उसे इफ्तार की पेशकश की गई क्योंकि वह अपना रोजा खोलने वाला था. एक अधिकारी ने कहा कि आईआरसीटीसी हिंदू यात्रियों के लिए नवरात्रि के दौरान उपवास भोजन परोसता है, लेकिन रमजान के दौरान ऐसी कोई सेवा उपलब्ध नहीं है.

शाहनवाज अख्तर ने ट्विटर पर लिखा, 'इफ्तार के लिए #IndianRailways का शुक्रिया. जैसे ही मैं धनबाद में हावड़ा शताब्दी में सवार हुआ, मुझे अपना इफ्तार मिला. मैंने पेंट्री मैन से चाय लाने का गुजारिश की क्योंकि मैंने रोजा रखा हुआ है. उसने यह पूछकर पुष्टि की कि क्या आप रोजा हैं? मैंने हां में सिर हिलाया. इसके बाद किसी और शख्स ने इफ्तार के लिए एक पैकेट सर्व किया.' ट्रेन में उन्हें परोसे जाने वाले भोजन की एक तस्वीर भी पोस्ट की.

Thank you #IndianRailways for the #Iftar

As soon as I boarded Howrah #Shatabdi at Dhanbad,I got my snacks.I requested the pantry man to bring tea little late as I am fasting.He confirmed by asking, aap roza hai? I nodded in yes. Later someone else came with iftar @RailMinIndia pic.twitter.com/yvtbQo57Yb

