/3000 फीट की ऊंचाई पर जेट विमान से टकराया ड्रोन, बाल-बाल बचे यात्री! इस एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला

JetBlue Plane Drone Collision: न्यूयॉर्क के सबसे व्यस्त जॉन एफ केनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एक यात्री विमान एक ड्रोन से टकरा गया. यह घटना उस समय हुई जब जेटब्लू एयरलाइंस का विमान रनवे की तरफ बढ़ रहा था. राहत की बात यह रही कि इतनी ऊंचाई पर टक्कर होने के बावजूद विमान सुरक्षित जमीन पर उतर गया. इस घटना के ठीक कुछ घंटे बाद इसी इलाके में एक हेलीकॉप्टर के सामने रिमोट कंट्रोल प्लेन आने की भी खबर मिली है, जिसके बाद अमेरिकी उड्डयन नियामक (FAA) ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है.
न्यूयॉर्क के जेएफके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह एक बेहद डरावनी घटना घटी. लास वेगास से आ रही जेटब्लू एयरलाइंस की एक फ्लाइट जब एयरपोर्ट के करीब पहुंच रही थी, तभी आसमान में उसकी टक्कर एक ड्रोन से हो गई. पायलट ने तुरंत इस बात की जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (ATC) को दी. पायलट ने बताया कि विमान उस समय करीब 3,000 फीट (914 मीटर) की ऊंचाई पर था और समुद्र तट को पार कर रहा था.
कॉकपिट के ठीक ऊपर हुई टक्कर
इस घटना का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से यह कहते सुना जा सकता है कि मोड़ लेते समय हमारी टक्कर एक ड्रोन से हो गई है. पायलट ने आगे बताया कि ड्रोन सीधे आकर हमारे कॉकपिट के ठीक ऊपर टकराया. इस जानकारी के बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया और इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट कर दिया गया. हालांकि, विमान ने बिना किसी अतिरिक्त मदद के रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग की.
एयरलाइन ने की जांच
विमान के सुरक्षित उतरने के बाद सभी यात्रियों को सामान्य रूप से बाहर निकाला गया. इसके तुरंत बाद एयरलाइन ने विमान को अपने कब्जे में ले लिया ताकि उसकी बारीकी से जांच की जा सके. जेटब्लू एयरलाइंस ने अपने बयान में कहा कि पूरी जांच के बाद विमान में किसी भी तरह के नुकसान या टक्कर का कोई बाहरी सबूत नहीं मिला है. एयरबस ए321 विमान पूरी तरह सुरक्षित है. कंपनी ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है और वे इस मामले की हर जांच में पूरा सहयोग करेंगे.
कुछ ही देर बाद दूसरा हादसा टला
इस ड्रोन अटैक की घटना के कुछ ही घंटे बीते थे कि जेएफके एयरपोर्ट के पास ही एक और बड़ी लापरवाही देखने को मिली. इस बार एक हेलीकॉप्टर के पायलट ने रिपोर्ट किया कि उड़ते समय उसका सामना एक रिमोट कंट्रोल प्लेन से हुआ, जो बहुत करीब से गुजरा. एक ही दिन में दो अलग-अलग घटनाओं ने एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन और खिलौना हवाई जहाजों के अवैध इस्तेमाल पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.
जांच में जुटी एजेंसियां
फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने दोनों ही मामलों को बेहद गंभीरता से लिया है. पहली घटना यानी ड्रोन की टक्कर की जांच एफएए खुद कर रहा है. वहीं, हेलीकॉप्टर के सामने रिमोट कंट्रोल विमान आने की घटना की रिपोर्ट स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सौंप दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि हवाई अड्डे के प्रतिबंधित दायरे में ड्रोन उड़ाना एक गंभीर अपराध है और दोषियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.