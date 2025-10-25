Advertisement
चलती ट्रेन बनी जेल! अवध असम एक्सप्रेस के यात्री ने 24 घंटे रोके रखा पेशाब, देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो  अवध असम एक्सप्रेस के यात्री ने बताया कि वह 24 घंटे से भीड़ में फंसा है और पेशाब रोककर बैठा है. उसने कहा कि हिलने की जगह तक नहीं थी, इसलिए पानी तक नहीं पिया. वीडियो ने रेलवे व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 25, 2025, 07:00 AM IST
रेलवे आए दिन यात्रियों की सुविधाओं और आरामदायक सफर के दावे करता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने भारतीय ट्रेनों की असल तस्वीर सामने रख दी है. यह वीडियो अवध असम एक्सप्रेस का है, जिसमें ट्रेन की भीड़ देखकर किसी को भी झटका लग सकता है. लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर एक डिजिटल चैनल के रिपोर्टर ने खिड़की के पास बैठे यात्री से बातचीत की, जिसने अपने सफर की दर्दनाक कहानी बताई.

24 घंटे तक नहीं जा सके टॉयलेट

यात्री ने बताया कि वह राजस्थान से आ रहा है और पिछले 24 घंटे से इसी भीड़भरी ट्रेन में सफर कर रहा है. उसने कहा कि ट्रेन में इतनी भीड़ है कि हिलना-डुलना तक मुश्किल है, यहां तक कि वह टॉयलेट भी नहीं जा पाया. यात्री ने बताया कि उसने पूरे सफर में पानी तक नहीं पिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं पेशाब की जरूरत न पड़ जाए. जब रिपोर्टर ने पूछा कि सरकार तो आरामदायक यात्रा की बात करती है, तो उसने जवाब दिया “यही है आराम.”

वीडियो वायरल, लोगों का फूटा गुस्सा

इस वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर @Benarasiyaa नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. कुछ ही घंटों में इसे 30 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो में ट्रेन के हर कोने में लोग खड़े नजर आ रहे हैं. इस वीडियो पर लोगों ने रेल प्रशासन पर जमकर निशाना साधा. एक यूजर ने लिखा, “12,000 ‘स्पेशल’ ट्रेनें चलाने का दावा, लेकिन यात्रियों की हालत ऐसी कि वे पानी पीने से डरते हैं.” एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, “24 घंटे से हिला नहीं, इसे सीट अरेस्ट कहें या मानवाधिकार हनन.”

 

अवध असम एक्सप्रेस पर उठे सवाल

अवध असम एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 15909/15910) पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन द्वारा संचालित की जाती है. यह असम के डिब्रूगढ़ से राजस्थान के बीकानेर स्थित लालगढ़ जंक्शन तक जाती है. लंबा रूट और भीड़भाड़ के कारण इस ट्रेन में अकसर ऐसी स्थिति बन जाती है. इस घटना के बाद यात्रियों ने सवाल उठाया है कि जब सरकार ‘अमृत काल’ में आधुनिक रेलवे की बात कर रही है, तो यात्रियों को ऐसी अमानवीय स्थिति में क्यों सफर करना पड़ रहा है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Viral Video

Trending news

