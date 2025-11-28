Advertisement
trendingNow13021132
Hindi Newsजरा हटके

Viral: कार्बन डाइऑक्साइड…' छात्र ने उत्तर में लिखी ऐसी लाइन, गुरु जी का भन्ना गया माथा

Viral Answer Sheet: विज्ञान के पेपर में एक छात्र से पूछा गया "कार्बन डाइऑक्साइड क्या है?" उसने जवाब लिखा, "जब कोई कार में पैदा हो और बाहर मरे तो उसे कार-बन-डाइ-आउट-साइड कहते हैं." ये मजेदार जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों को हंसी से लोटपोट कर दिया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 28, 2025, 07:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral: कार्बन डाइऑक्साइड…' छात्र ने उत्तर में लिखी ऐसी लाइन, गुरु जी का भन्ना गया माथा

Answer Sheet Viral: सोशल मीडिया पर एक छात्र की आंसर शीट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उसने विज्ञान के सवाल का ऐसा मजेदार जवाब लिखा है कि लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे. यह घटना तब चर्चा में आई जब एक इंस्टाग्राम अकाउंट @lklogic_math ने इस उत्तर की फोटो पोस्ट की. इस पोस्ट को 55 हजार से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है और हजारों लोगों ने मजेदार कमेंट्स भी किए हैं.

छात्र ने 'कार्बन डाइऑक्साइड' पर ऐसा जवाब छात्र ने  दिया ऐसा जवाब

दरअसल, विज्ञान के पेपर में एक सवाल था – "What is Carbon Dioxide?" यानी "कार्बन डाइऑक्साइड क्या है?" छात्र ने बिना किसी किताब या साइंस के ज्ञान के जवाब में लिखा, "When a person born in car and die outside, that is called carbon dioxide." जब कोई व्यक्ति कार में पैदा होता है और बाहर मरता है, तो उसे कार-बन-डाइ-आउट-साइड कहा जाता है. छात्र की लिखावट बेहद साफ-सुथरी और सुंदर थी, लेकिन उत्तर इतना अजीब था कि पढ़कर ही टीचर का सिर चकरा गया. बताया जा रहा है कि जवाब देखकर टीचर ने पहले तो गुस्से में सिर पकड़ा और फिर माता-पिता को बुला लिया. हालांकि, अब ये आंसर सोशल मीडिया पर हंसी का कारण बन गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 जवाब देख गुरु जी का चौंक गए

वायरल इस मजेदार आंसर शीट को देखकर यूजर तरह के कमेंट कर रहे है. एक यूजर ने लिखा, "लगता है हमें स्कूल में गलत साइंस पढ़ाई गई थी." जबकि, दूसरे यूजर ने लिखा, "Student rocked, teacher shocked." वहीं एक अन्य यूजर  ने लिखा,  "IQ लेवल 1000 है भाई का."इस वायरल जवाब ने दिखा दिया कि बच्चे कभी-कभी कितनी रचनात्मक सोच के साथ मजाकिया जवाब भी लिख देते हैं कि वह वायरल हो जाता है. एक अन्य यूजर ने लिखा, "भाई ने तो साइंस को शायरी बना दिया." एक अन्य यूजर ने लिखा, "स्टूडेंट रॉक्ड, गुरुजी शॉक्ड." एक अन्य यूजर ने लिखा, "अब समझ आया मुझे स्कूल में कम नंबर क्यों आते थे!" एक अन्य यूजर ने लिखा, "इस जवाब के लिए नोबेल तो नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम रील पक्की."

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

viral post

Trending news

कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
mughal throne
कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
Karnataka News
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
rare earth magnets
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
congress
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
delhi bomb blast news
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
Kunal Kamra
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
Abdul Rashid Sheikh
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
Jyotirao Phule
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
Cyclone Ditwah
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद
DNA
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद