Viral: कार्बन डाइऑक्साइड…' छात्र ने उत्तर में लिखी ऐसी लाइन, गुरु जी का भन्ना गया माथा

Viral Answer Sheet: विज्ञान के पेपर में एक छात्र से पूछा गया "कार्बन डाइऑक्साइड क्या है?" उसने जवाब लिखा, "जब कोई कार में पैदा हो और बाहर मरे तो उसे कार-बन-डाइ-आउट-साइड कहते हैं." ये मजेदार जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों को हंसी से लोटपोट कर दिया.
Trending Photos
Answer Sheet Viral: सोशल मीडिया पर एक छात्र की आंसर शीट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उसने विज्ञान के सवाल का ऐसा मजेदार जवाब लिखा है कि लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे. यह घटना तब चर्चा में आई जब एक इंस्टाग्राम अकाउंट @lklogic_math ने इस उत्तर की फोटो पोस्ट की. इस पोस्ट को 55 हजार से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है और हजारों लोगों ने मजेदार कमेंट्स भी किए हैं.
छात्र ने 'कार्बन डाइऑक्साइड' पर ऐसा जवाब छात्र ने दिया ऐसा जवाब
दरअसल, विज्ञान के पेपर में एक सवाल था – "What is Carbon Dioxide?" यानी "कार्बन डाइऑक्साइड क्या है?" छात्र ने बिना किसी किताब या साइंस के ज्ञान के जवाब में लिखा, "When a person born in car and die outside, that is called carbon dioxide." जब कोई व्यक्ति कार में पैदा होता है और बाहर मरता है, तो उसे कार-बन-डाइ-आउट-साइड कहा जाता है. छात्र की लिखावट बेहद साफ-सुथरी और सुंदर थी, लेकिन उत्तर इतना अजीब था कि पढ़कर ही टीचर का सिर चकरा गया. बताया जा रहा है कि जवाब देखकर टीचर ने पहले तो गुस्से में सिर पकड़ा और फिर माता-पिता को बुला लिया. हालांकि, अब ये आंसर सोशल मीडिया पर हंसी का कारण बन गया है.
जवाब देख गुरु जी का चौंक गए
वायरल इस मजेदार आंसर शीट को देखकर यूजर तरह के कमेंट कर रहे है. एक यूजर ने लिखा, "लगता है हमें स्कूल में गलत साइंस पढ़ाई गई थी." जबकि, दूसरे यूजर ने लिखा, "Student rocked, teacher shocked." वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "IQ लेवल 1000 है भाई का."इस वायरल जवाब ने दिखा दिया कि बच्चे कभी-कभी कितनी रचनात्मक सोच के साथ मजाकिया जवाब भी लिख देते हैं कि वह वायरल हो जाता है. एक अन्य यूजर ने लिखा, "भाई ने तो साइंस को शायरी बना दिया." एक अन्य यूजर ने लिखा, "स्टूडेंट रॉक्ड, गुरुजी शॉक्ड." एक अन्य यूजर ने लिखा, "अब समझ आया मुझे स्कूल में कम नंबर क्यों आते थे!" एक अन्य यूजर ने लिखा, "इस जवाब के लिए नोबेल तो नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम रील पक्की."