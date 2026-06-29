/ट्रेन में महिला बजा रही थी फुल वॉल्यूम पर रील्स, पैसेंजर्स ने सिखाया सबक! लोग बोले- इनके साथ सफर नामुमकिन...

Train Passenger Reels Controversy: ट्रेन का सफर तब तक ही सुहाना लगता है जब तक आपके आसपास के सह-यात्री तमीजदार हों. सोचिए आप एक शांत और सुकून भरे ओवरनाइट सफर की उम्मीद में ट्रेन में चढ़ते हैं और अचानक कोई यात्री फुल वॉल्यूम पर रील्स बजाना शुरू कर दे. ऐसा ही एक बेहद परेशान करने वाला वाकया एक यात्री ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. एक महिला की इस हरकत से तंग आकर पैसेंजर ने रेडिट पर अपनी भड़ास निकाली, जिसके बाद इंटरनेट पर 'इंडियंस और सिविक सेंस' को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है.
एक यात्री ने रेडिट पर अपने खराब सफर का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला है. यात्री ने बताया कि वह एक ऐसी ट्रेन बोगी में था जहां सब कुछ बहुत शांत था. रात के वक्त लोग आराम से सो रहे थे और कोई बच्चा भी शोर नहीं मचा रहा था. लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकी. बोगी में एक महिला अपने पति और बच्चे के साथ सफर कर रही थी. उसने अपनी हरकतों से पूरे कोच का सुकून छीन लिया. यात्री ने लिखा कि उस महिला में सिविक सेंस नाम की कोई चीज नहीं थी.
सुहाने सफर में विलेन बनी महिला
यात्री के मुताबिक, वह महिला शुरुआत से ही छोटी-छोटी बातों पर अपने पति से कटकट कर रही थी. उसका पति और बच्चा ऊपर की सीट पर थे, जबकि वह साइड अपर बर्थ पर थी. बिना किसी खास वजह के उसने अपने पति से सीट बदलने की जिद की. सीट बदलने के बाद जो हुआ उसने सबका सिर दर्द कर दिया. महिला ने आधी रात को अपने मोबाइल पर फुल आवाज में वीडियो और रील्स देखना शुरू कर दिया, जिससे बाकी लोगों की नींद खराब होने लगी.
सुबह 4:30 बजे लाइट चालू!
परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई. महिला रात में सिर्फ 3-4 घंटे सोई और सुबह 4:30 बजे ही उठ गई. उठते ही उसने फिर से कोच के एसी और बाकी इंतजामों को लेकर पति से बहस शुरू कर दी. इसके बाद उसने बिना सोचे-समझे बोगी की लाइट ऑन कर दी, जबकि बाकी पैसेंजर्स सो रहे थे. जब उसके पति और दूसरे सह-यात्रियों ने उससे तमीज से लाइट बंद करने को कहा, तो वह बड़बड़ाने लगी और लाइट बंद नहीं की.
'इतनी दिक्कत है तो प्राइवेट जेट खरीद लो'
परेशान यात्री ने गुस्से में लिखा कि समझ नहीं आता ऐसे गंवारों को सीट कैसे मिल जाती है. अगर इतनी ही दिक्कत है तो अपना प्राइवेट जेट खरीद कर उससे सफर करो. जब जेब में पैसा नहीं है तो एटीट्यूड भी उसी हिसाब से रखना चाहिए. यात्री ने तंज कसते हुए कहा कि उस महिला से ज्यादा समझदार तो छोटे बच्चे थे, जो कम से कम शांत बैठे थे.
इंटरनेट पर फूटा लोगों का गुस्सा
इस पोस्ट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने-अपने बुरे अनुभव शेयर करना शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा कि मैं भी आज सफर कर रहा हूं और एक फैमिली सुबह 4 बजे उठकर जोर-जोर से भजन बजा रही है. जब उन्हें टोक गया तो बोले कि पूरी दुनिया जाग गई है तुम कितना सोओगे. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि पूरी ट्रेन उनके बाप की है. एक शख्स ने तो यहां तक लिख दिया कि आप भारतीयों के साथ कहीं भी शांति से सफर नहीं कर सकते, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो या फिर फ्लाइट.