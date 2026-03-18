पैसेंजर ने बनाया ऐसा स्केच आर्ट, देखती ही इंप्रेस हो गई एयर होस्टेस! दिया ये स्पेशल 'थैंक्यू कार्ड'

Air Hostess Reaction: एक पैसेंजर ने फ्लाइट में एयर होस्टेस का ऐसा स्केच बनाया कि एयर होस्टेज देख चौंक गई और स्पेशल थैंक्यू लेटर भी दिया. एयर होस्टेस का प्यारा रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
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Viral Video: आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर ऐसे वीडियो जरूर देखें होंग. जिसमें एक स्केच आर्टिस्ट फ्लाइट में एयर होस्टेस का स्केच बनाते हैं और उन्हें दिखाकर चौंका देते हैं. लेकिन इस आर्टिस्ट ने तो कमाल ही कर दिया ऐसा स्केच बनाया जिसे देख एयर होस्टेस खुशी से झूम गई. अपना स्केच आर्ट देख एयर होस्टेस का रिएक्शन कमाल का था. एयर होस्टेस को स्केच इतना पसंद आया कि उसने आर्ट बनाने वाले पैसेंजर को जूस के पैकेट के साथ 'थैंक्यू कार्ड' दिया.
वायरल हो रहे वीडियो में दिखा जा सकता है कि पैसेंजर फ्लाइट में सफर कर रहा है. इस दौरान इस कलाकार की निगाह एक खूबसूरत एयर होस्टेस पर पड़ती है. जिसके बाद वो एयर होस्टेस की तस्वीर बनाने का फैसला लेता है और अपनी स्केच बुक पर तस्वीर बनाने लगता है. एयर होस्टेस यात्रियों की सहायता करने में बिजी नजर आती है. उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कोई कलाकार उसकी खूबसूरती को एक कागज पर उकेर रहा है. जब एयर होस्टेस अपने काम में बिजी नजर आती है तब ये शख्स अपनी कला से आर्ट शीट पर एयर होस्टेस के हाव-भाव को बारीकी से उकेरता नजर आता है.
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जब एयर होस्टेस इस पैसेंजर के पास आती है तो ये शख्स उसे स्केच दिखाता है. अपना खूबसूरत स्केच आर्ट देख एयर होस्टेस पहले चौंक जाती है और अपनी साथी को भी दिखाती है. इस कलाकार की मेहनत और दिल छू लेने वाली कला के लिए ये एयर होस्टेस एक जूस के पैकेट के साथ 'थैंक्यू कार्ड' भी देती है. इसके बाद पैसेंजर के साथ फोटो भी खिंचवाई. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
वीडियो इंस्टाग्राम पर @imaginelife_official नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 1 मिलियन से ज्यादा लोग वीडियो को देख चुके हैं. इसके अलावा 94 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.
वीडियो देख यूजर्स बड़ी संख्या में रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, आशा है कि जल्द ही आपसे जहाज पर मुलाकात हो सकेगी.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.