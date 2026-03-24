'यमराज के घर जा रहे...', ट्रेन के इंजन पर चढ़कर सफर कर रहे यात्री, वीडियो ने खड़े किए गंभीर सवाल

Viral Video: सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर आती हुई ट्रेन का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी कहीं होता है. वीडियो में दिख रहा है कि जितने लोग ट्रेन के अंदर हैं, उतने ही लोग ट्रेन के चारों ओर लटक कर सफर कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे यात्रियों को लटका कर ट्रेन को सजाया गया है. यात्री ट्रेन की छत पर सफर कर रहे हैं, इतना ही नहीं, लोगों ट्रेन के इंजन को भी नहीं छोड़ा और वहां भी बैठने की जगह बना ली. ट्रेन देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि कहां इंजन है और कहां बोगी है. वीडियो देख लोग हैरान है. वीडियो बांग्लादेश का बताया जा रहा है. हालांकि वीडियो कहां और कब का है? कहा नहीं जा सकता है.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि यात्रियों से खचाखच भरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है. जैसे ही कैमरा जूम होता है तो ऐसा लगता है, जैसे लोग देश या शहर छोड़कर भाग रहे हैं. लोग ट्रेन के अंदर तो भेड़-बकरी की तरह भरे ही हैं. इसके अलावा ट्रेन के चारों ओर भी यात्री ही नजर आ रहे हैं. खिड़की से लेकर छत तक, बोगी के पीछे लटकने से लेकर इंजन पर बैठने तक. ट्रेन में ऐसी कोई जगह नहीं जहां यात्री ना हों. वीडियो देखने में जितना मजेदार लग रहा है, उतना ही खतरनाक भी है. ऐसे में छोटी-सी चूक जान ले सकती है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: केक पर जैसे ही जलाई मोमबत्ती, हुआ धमाका! कांपने लगा बर्थडे बॉय, ऐसा हो गया मुंह

Add Zee News as a Preferred Source

वायरल हो गया वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @anayetdhruba नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 1.7 मिलियन से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा लाइक भी हो चुके हैं. वीडियो देख यूजर्स बड़ी संख्या में मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

ज्यादातर यूजर्स ने लास्ट कोच के पीछे बैठे शख्स को लेकर रिएक्शन दिया है. लोग इस यात्री के बारे में मजेदार बातें लिख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था." दूसरे यूजर ने उसे 'लीजेंड' बता दिया. हालांकि वीडियो कहां और कब का है इसकी सटीक जानकारी नहीं है, खबर पोस्ट और यूजर्स कमेंट के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.