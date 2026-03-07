Advertisement
trendingNow13132917
Hindi Newsजरा हटकेचलती ट्रेन को बना दिया थिएटर, प्रोजेक्टर लगाकर देखी फिल्म, यूजर बोले- आइडिया अच्छा लेकिन...

चलती ट्रेन को बना दिया थिएटर, प्रोजेक्टर लगाकर देखी फिल्म, यूजर बोले- आइडिया अच्छा लेकिन...

Train Ka Video: ट्रेन के अंदर कुछ यात्री प्रोजेक्टर लगाकर फिल्म देख रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यूजर्स इस आइडिया की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बाकी यात्रियों को होने वाली परेशानी को लेकर चिंता जता रहे हैं. आप भी देखें ये वीडियो.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Mar 07, 2026, 10:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चलती ट्रेन को बना दिया थिएटर, प्रोजेक्टर लगाकर देखी फिल्म, यूजर बोले- आइडिया अच्छा लेकिन...

Viral Video: ट्रेन के अंदर के मजेदार वीडियो तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद आपको सच में मजा आ जाएगा. आज तक आपने ट्रेन के अंदर लड़ाई-झगड़े या सुविधा को गरियाते यात्रियों के वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये थोड़ा हटके हैं. 

वीडियो में देखा जा सकता है कि यात्री प्रोजेक्टर पर फिल्म देख रहे हैं. जी हां, ट्रेन की दीवार को ही पर्दा बना लिया गया है. ट्रेन की दीवार पर फिल्म चल रही है. अब ये वीडियो चर्चा का विषय बना गया है. ज्यादातर लोग इस आइडिया की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि इससे बाकी यात्रियों को दिक्कत होगी. 

ट्रेन की दीवार को बनाया पर्दा

अक्सर आपने सबको अपने फोन में ही फिल्म देखते देखा होगा, लेकिन यहां यात्री सफर कर हैं और उन्हीं के बीच में टेबल पर एक प्रोजेक्टर रखा हुआ है. जिसकी पिक्चर सीट की ऊपर वाली दीवार पर पड़ रही है और सभी यात्री फिल्म का आनंद ले रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: दोनों हाथ नहीं फिर भी जिंदा हैं हौसले, दिव्यांग छात्र ने मैडम को ऐसे बनाकर दिखाया क्राफ्ट

वीडियो देख क्या बोली जनता?

वीडियो देखने के बाद ज्यादातर यूजर्स इस आइडिया की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इसकी आवाज से बाकी यात्रियों को परेशानी होगी. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'यह आईडिया तो बहुत अच्छा है. इससे सबसे अच्छी बात यह होगी कि यात्री एक साथ मिलकर अच्छी फिल्म देख सकते हैं. जिससे टाइम पास हो जाएगा. बस कोई खडूस यात्री ना मिले. क्योंकि सफर का मजा तब आता है. जब मिलजुल कर चले.' एक यूजर ने 'स्लीपर कोच' को 'मूवी थियेटर' बता दिया. एक यूजर ने लिखा, 'ये बुरा नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि आवाज बहुत तेज होती है और आपको पता नहीं चलता कि आप किसे परेशान कर रहे हैं.' 

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @rickyravindrarajawat नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 18 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

trending videoTrain Ka Video

Trending news

'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
Rahul Gandhi
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
Punjab Education Model
CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू
punjab new industrial policy
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
Telangana News in Hindi
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
Mangalore Refinery
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
S Jaishankar
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
bengal elections
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
Ram Rahim
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
kolkata
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
The Kerala Story 2
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा