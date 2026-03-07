चलती ट्रेन को बना दिया थिएटर, प्रोजेक्टर लगाकर देखी फिल्म, यूजर बोले- आइडिया अच्छा लेकिन...

Trending Photos
Viral Video: ट्रेन के अंदर के मजेदार वीडियो तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद आपको सच में मजा आ जाएगा. आज तक आपने ट्रेन के अंदर लड़ाई-झगड़े या सुविधा को गरियाते यात्रियों के वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये थोड़ा हटके हैं.
वीडियो में देखा जा सकता है कि यात्री प्रोजेक्टर पर फिल्म देख रहे हैं. जी हां, ट्रेन की दीवार को ही पर्दा बना लिया गया है. ट्रेन की दीवार पर फिल्म चल रही है. अब ये वीडियो चर्चा का विषय बना गया है. ज्यादातर लोग इस आइडिया की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि इससे बाकी यात्रियों को दिक्कत होगी.
अक्सर आपने सबको अपने फोन में ही फिल्म देखते देखा होगा, लेकिन यहां यात्री सफर कर हैं और उन्हीं के बीच में टेबल पर एक प्रोजेक्टर रखा हुआ है. जिसकी पिक्चर सीट की ऊपर वाली दीवार पर पड़ रही है और सभी यात्री फिल्म का आनंद ले रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.
वीडियो देखने के बाद ज्यादातर यूजर्स इस आइडिया की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इसकी आवाज से बाकी यात्रियों को परेशानी होगी. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'यह आईडिया तो बहुत अच्छा है. इससे सबसे अच्छी बात यह होगी कि यात्री एक साथ मिलकर अच्छी फिल्म देख सकते हैं. जिससे टाइम पास हो जाएगा. बस कोई खडूस यात्री ना मिले. क्योंकि सफर का मजा तब आता है. जब मिलजुल कर चले.' एक यूजर ने 'स्लीपर कोच' को 'मूवी थियेटर' बता दिया. एक यूजर ने लिखा, 'ये बुरा नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि आवाज बहुत तेज होती है और आपको पता नहीं चलता कि आप किसे परेशान कर रहे हैं.'
वीडियो इंस्टाग्राम पर @rickyravindrarajawat नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 18 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.