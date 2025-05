हाफ पैंट-चप्पल पहनकर पासपोर्ट ऑफिस में घुसा तो गार्ड ने जमकर डांटा, फिर लोगों ने पूछे ऐसे-ऐसे सवाल

Half Pant Slippers In Passport Office: बेंगलुरु में एक युवक को पासपोर्ट ऑफिस में शॉर्ट्स और चप्पल पहनने की वजह से अंदर जाने से रोक दिया गया. यह दावा आंत्रेप्न्योर विनीत के ने किया. युवक ने सवाल उठाया कि अगर वह कॉरपोरेट ऑफिस में ऐसे कपड़े पहन सकता है, तो सरकारी ऑफिस में क्यों नहीं? इस घटना ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है.

क्या हुआ पासपोर्ट ऑफिस में?

विनीत ने बताया कि एक युवक पासपोर्ट ऑफिस में शॉर्ट्स और चप्पल पहनकर पहुंचा. सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, “शॉर्ट्स यहां नहीं चलेंगे, यह पासपोर्ट ऑफिस है.” युवक ने जवाब दिया, “हम कॉरपोरेट ऑफिस में ऐसे ही जाते हैं. सरकारी ऑफिस में क्यों नहीं?” कुछ देर बहस के बाद युवक के पिता ने अधिकारी से बात की. उन्होंने बताया कि वे बहुत दूर से आए हैं. इसके बाद युवक को अंदर जाने की इजाजत मिली.

सिक्योरिटी गार्ड का गुस्सा

अंदर जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने विनीत से कहा, “कुछ लोग हमारे काम और ऑफिस को सम्मान नहीं देते. नाइटवियर में ऑफिस कौन आता है? यहां महिलाएं और बुजुर्ग भी हैं. अगर उन्हें असहज हो तो? आज की पीढ़ी बिगड़ रही है और उनके माता-पिता कुछ कहते नहीं.” विनीत ने यह घटना एक्स पर शेयर की, जिसे 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. कई यूजर्स ने इस पर अपनी राय दी. एक यूजर ने लिखा, “यह उनका ऑफिस है, हमारा नहीं. हम ग्राहक हैं, जो फीस देकर सेवा लेते हैं. अगर ड्रेस कोड है, तो इसे उनकी वेबसाइट पर बताना चाहिए.”

